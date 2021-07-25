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Na disputa

Daniel Cargnin vence a segunda luta e está nas quartas de final do judô

No golden score, onde quem somar o primeiro ponto fatura o duelo, ele aplicou um wazari. Agora o brasileiro vai enfrentar o italiano Manuel Lombardo

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 01:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2021 às 01:54
Em sua segunda luta em Tóquio-2020, Daniel Cargnin venceu, no tempo extra, o moldávio Denis Vieru e avançou às quartas de final na categoria até 66 kg do judô, no Nippon Budokan, neste domingo (25).
Daniel Cargnin vence na estreia em Tóquio
Daniel Cargnin venceu as duas primeiras lutas em Tóquio Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
No golden score, onde quem somar o primeiro ponto fatura o duelo, ele aplicou um wazari. Agora o brasileiro vai enfrentar o italiano Manuel Lombardo.
Em sua primeira luta, o gaúcho havia derrotado Mohamed Abdelmawgoud, do Egito. Esse confronto também foi decidido no Golden score, e o brasileiro aplicou o ippon aos nove segundos tempo extra.

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