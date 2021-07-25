Daniel Cargnin vence a segunda luta e está nas quartas de final do judô

Em sua segunda luta em Tóquio-2020, Daniel Cargnin venceu, no tempo extra, o moldávio Denis Vieru e avançou às quartas de final na categoria até 66 kg do judô, no Nippon Budokan, neste domingo (25).
No golden score, onde quem somar o primeiro ponto fatura o duelo, ele aplicou um wazari. Agora o brasileiro vai enfrentar o italiano Manuel Lombardo.
Em sua primeira luta, o gaúcho havia derrotado Mohamed Abdelmawgoud, do Egito. Esse confronto também foi decidido no Golden score, e o brasileiro aplicou o ippon aos nove segundos tempo extra.