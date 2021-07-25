Daniel Cargnin vence a segunda luta e está nas quartas de final do judô

Em sua segunda luta em Tóquio-2020, Daniel Cargnin venceu, no tempo extra, o moldávio Denis Vieru e avançou às quartas de final na categoria até 66 kg do judô, no Nippon Budokan, neste domingo (25).

Daniel Cargnin venceu as duas primeiras lutas em Tóquio Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

No golden score, onde quem somar o primeiro ponto fatura o duelo, ele aplicou um wazari. Agora o brasileiro vai enfrentar o italiano Manuel Lombardo.