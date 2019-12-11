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IPO

Oferta de ações da XP em Nova Iorque teve até bandeira do ES

Empresa de investimentos fez nesta quarta-feira seu IPO, que é a oferta inicial de ações, na bolsa americana Nasdaq

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 18:23

Públicado em 

11 dez 2019 às 18:23
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Capixaba Rafael Furnaletti (segurando a bandeira do ES) e representantes da XP durante IPO na bolsa americana Nasdaq Crédito: Acervo pessoal/Rafael Furnaletti
A XP Investimentos fez nesta quarta-feira (11), em Nova Iorque, o seu IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) na bolsa americana Nasdaq e estreou com uma oferta avaliada em US$ 14,9 bilhões R$ 61,8 bilhões), o suficiente para a empresa ser considerada no Brasil a 16ª mais valiosa entre as companhias de capital aberto.
Durante a abertura do pregão, além do fundador e presidente executivo da XP, Guilherme Benchimol, sócios e funcionários da companhia participaram da cerimônia, entre eles o capixaba Rafael Furnaletti, que é sócio e diretor institucional da XP Investimentos.
Furnaletti, natural de São Gabriel da Palha, fez questão de levar e abrir a bandeira do Espírito Santo durante o evento. E, em uma rede social, postou a frase “Trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus.”

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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