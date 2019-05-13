Obra de megaloja francesa vai começar em Vitória; são 2 mil empregos

Megaloja será construída na área do Aeroporto de Vitória e deve ser inaugurada entre setembro e outubro. Crédito: Gazeta Online

A Leroy Merlin, gigante francesa de material de construção, decoração e jardinagem, vai começar a construir sua unidade em Vitória, na região do aeroporto. A última licença para começar a construção - a de execução - acaba de ser liberada pela prefeitura.

Segundo a PMV, durante a obra serão gerados cerca de 2 mil empregos, entre diretos e indiretos - a preferência será pela contratação de mão de obra na Grande Goiabeiras, onde será erguido o empreendimento. A loja deve ser inaugurada entre setembro e outubro deste ano, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico da Cidade, Márcio Passos. Na operação, a Leroy deve gerar 200 empregos diretos e outros 200 indiretos.