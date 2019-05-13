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  • Obra de megaloja francesa vai começar em Vitória; são 2 mil empregos
Leonel Ximenes

Obra de megaloja francesa vai começar em Vitória; são 2 mil empregos

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 14:29

Públicado em 

13 mai 2019 às 14:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Megaloja será construída na área do Aeroporto de Vitória e deve ser inaugurada entre setembro e outubro. Crédito: Gazeta Online
A Leroy Merlin, gigante  francesa de material de construção, decoração e jardinagem, vai começar a construir sua unidade em Vitória, na região do aeroporto. A última licença para começar a construção - a de execução - acaba de ser liberada pela prefeitura.
Segundo a PMV, durante a obra serão gerados cerca de 2 mil empregos, entre diretos e indiretos - a preferência será pela contratação de mão de obra na Grande Goiabeiras, onde será erguido o empreendimento. A loja deve ser inaugurada entre setembro e outubro deste ano, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico da Cidade, Márcio Passos. Na operação, a Leroy deve gerar 200 empregos diretos e outros 200 indiretos. 
A Leroy terá um galpão com 15.727m² de área de construção e estacionamento com capacidade para 338 automóveis e 11 motos. O investimento será mais de R$ 60 milhões.  O grupo Leroy Merlin tem 42 lojas no Brasil em 11 Estados e no Distrito Federal.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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