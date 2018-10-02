OAB-ES divulga hoje carta contra autogolpe e Constituinte

Homero Mafra, presidente da OAB-ES: "Pregamos a defesa da Constituição e dos Direitos Humanos". Crédito: Gazeta Online

A Ordem dos Advogados do Brasil-ES vai divulgar hoje uma carta aberta à advocacia e à população alertando para a gravidade do momento político. O documento rejeitará a hipótese de autogolpe e de uma nova Constituinte, como têm defendido as candidaturas de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), respectivamente.

Os princípios

“Pregamos a defesa da Constituição e dos Direitos Humanos”, destaca Homero Mafra, presidente da OAB-ES. “Neste momento de profunda divisão do país, o caminho é a união da sociedade civil em defesa dos valores democráticos. E o resultado das urnas, qualquer que seja, tem que ser respeitado”.

Ouro no tanque

Ontem, em Cachoeiro, um posto anunciava gasolina a R$ 5,07. E com uma placa de “promoção”.

O dilema do copo

De um empresário expondo o seu sentimento sobre a eleição presidencial: “Temos um copo com veneno ao lado de outro com um líquido desconhecido. A gente pode até optar pelo desconhecido, mas não é garantia de que ele seja saudável”.

Bolsanorizou

A Bolsa disparou ontem.

Juízo final

Candidata fez carreata na ontem na porta da igreja e ao lado do cemitério, em Itapemirim. Foi parada pela polícia.

Teatro quente

Leitor conta que no sábado a refrigeração do Teatro da Ufes não funcionou durante a encenação de “O Louco e a Camisa”. A produção instalou quatro ventiladores grandes, mas um deles apontava para a parte superior das cortinas e agitava os morcegos, que davam rasantes na plateia.

Teatro quente 2

O calor no teatro e a dificuldade de ouvir os atores por causa do barulho dos ventiladores e da falta de microfone no palco acabaram prejudicando a exibição da peça. Teve gente que saiu com apenas 20 minutos de espetáculo.

Este é o STF

Dias Toffoli suspendeu decisão de Levandowski que suspendeu decisão de Fux que suspendeu decisão de Levandowski.

Navegar é preciso

Hoje, em Vitória, será instalada a Seccional do Espírito Santo da Associação Brasileira de Direito Marítimo.

Ele sim

Não há uma orientação oficial neste sentido, mas alto dirigente do PT revela à coluna que o partido está estimulando seus militantes a dar o seu segundo voto para o Senado em Contarato (Rede); além da candidata do partido, Célia Tavares, é claro.

Eles não

O objetivo dos petistas não é segredo: derrotar Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB), considerados adversários do partido por terem apoiado o impeachment de Dilma.

Glória!

De um observador da cena política: “Paulo Hartung gravou vídeos de apoio pra tanto candidato que, se bobear, vai gravar um para o Cabo Daciolo também”.

Votou, sambou

O samba não pode parar. Domingo, às 18h, logo após o fechamento das urnas, a Unidos de Jucutuquara vai fazer o seu tradicional ensaio no Mercado São Sebastião.

Saiu do miserê

Finalmente o PSOL botou a mão no bolso e ajudou o candidato do partido ao governo do Estado. André Moreira acaba de receber R$ 68 mil para gastar na campanha.

Pão-duragem

A candidata do PT, por sua vez, não está contando com a generosidade dos companheiros. Jackeline Rocha levou R$ 927 mil do Fundo Partidário, mas só recebeu uma doação de R$ 300, ou seja, 0,03% do total

Tudo se transforma

Tadeu Marino (PSB), por falta de recursos, teve que “reciclar” as fotos e o jingle da sua campanha para prefeito de Colatina, em 2014. As peças estão sendo reutilizadas agora na sua candidatura a deputado estadual.

Guerrilha digital

Ganhou força ontem na internet a campanha “digite 432% no Google”. O resultado da busca leva a notícias sobre o aumento patrimonial do deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP), um dos filhos do presidenciável do PSL.

Alô, Exército!