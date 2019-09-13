OAB diz que deputado do PSL incita fazer justiça com as próprias mãos

Capitão Assumção ofereceu recompensa para quem matar assassino Crédito: Lissa de Paula/Ales

A OAB se manifestou por meio de uma nota de repúdio, na manhã desta sexta-feira (13), dizendo que a fala configura, em tese, incitação ao crime, previsto no artigo 286 do Código Penal Brasileiro. A Ordem também destacou que a declaração coloca em descredibilidade os órgãos policiais e o Poder Judiciário.

Ainda na quarta-feira, a diretora de Direitos Humanos da OAB-ES, Flávia Brandão, considerou a posição do deputado como um "grave retrocesso".

INVESTIGAÇÃO

Corregedoria-Geral da Assembleia vai apurar se a declaração do deputado constitui quebra de decoro parlamentar. O pedido de investigação partiu da Procuradoria da Casa nesta quinta (12).

O presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), posicionou-se contra a declaração do Capitão Assumção que "ofereceu recompensa pela morte de uma pessoa". Musso destacou que a pena de morte é vedada pela Constituição.

Confira a nota da OAB na íntegra:

"A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo e o Colégio de Presidentes de Subseções da OAB/ES vem, por meio da presente nota, manifestar-se nos seguintes termos:

Na última quarta-feira, dia 11.09.2019, em discurso realizado no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o deputado estadual Capitão Assumção ofereceu R$ 10 mil reais para quem matar o criminoso que, nesta quarta-feira, assassinou uma mulher em frente à filha de 4 anos, em Cariacica/ES.

Não há dúvidas de que a estarrecedora fala do parlamentar estimula a prática da “justiça com as próprias” mãos, colocando em extrema descredibilidade os órgãos policiais e o Próprio Poder Judiciário.

Ademais, a fala do parlamentar configura, em tese, o crime previsto no artigo 286, do Código Penal brasileiro (incitação ao crime).

Não restam dúvidas de que o crime praticado contra uma jovem na frente de seu filho é gravíssimo e deve ser exemplarmente punido pelas autoridades constituídas, sendo certo que a Ordem dos Advogados do Brasil espera rigorosa apuração em relação ao crime.

Entretanto, não se deve perder de vista que, em um Estado Democrático, o monopólio da violência pertence ao Estado por meio de seus agentes, que deve empregar todos os meios legítimos, proporcionando os direitos e garantias constitucionais para que o infrator seja punido, não cabendo aos cidadãos o uso da força por conta própria, salvo as exceções previstas na legislação.