O voto na Lava Jato

O juiz federal Sérgio Moro participa de apresentação de um conjunto de medidas contra a impunidade e pela efetividade da Justiça, na sede Associação dos Juízes Federais do Brasil (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

Oitenta e quatro por cento dos brasileiros, ou seja, oito em dez, querem que a Operação Lava Jato continue para punir os corruptos – sejam eles políticos ou não – que assaltam os cofres públicos. Esse é o resultado da pesquisa do Datafolha realizada entre os dias 11 e 13 e divulgada na última terça-feira, 17. A mesma pesquisa revela que, para os brasileiros, a corrupção é o principal problema do país. E que os condenados em segunda instância devem ser presos.

Resta, agora, aos eleitores brasileiros demonstrarem o seu repúdio à corrupção nas urnas de 7 de outubro. Convenhamos, seria uma enorme incoerência apoiar a Lava Jato e votar em alguém que seja réu em algum dos casos investigados. Como disse em Vitória o procurador Carlos Fernando da Silva Lima, no evento “Diálogos sobre integridade”, em fevereiro, todos os que atuam na Lava Jato estão “na linha de tiro, com a cabeça a prêmio” porque a reação dos investigados está cada vez mais forte.

Esta reação vem em forma de leis que restringem as apurações, tentativas de interferência nos rumos dos processos, recursos e mais recursos que tentam postergar as punições e até em manobras como a proibição de condução coercitiva e de prisão em segunda instância, além dos habeas corpus que são dados em decisões monocráticas até do Supremo.

Nas eleições de outubro, estará em jogo o futuro que queremos para o Brasil: se desejamos a perpetuação da corrupção sistêmica ou se queremos caminhar para a consolidação do estado de direito

Nas eleições de outubro, estará em jogo o futuro que queremos para o Brasil: se desejamos a perpetuação da corrupção sistêmica – “um pacto oligárquico de saque ao Estado brasileiro para campanhas e bolsos privados”, como definiu o ministro Luís Roberto Barroso – ou se queremos caminhar para a consolidação do estado de direito que reduza a impunidade e em que todos são iguais perante a lei.

Na última segunda-feira, 16, o juiz Sérgio Moro, ao participar de um painel sobre combate à corrupção no Brasil na Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, citou uma frase do ex-presidente americano Theodore Roosevelt (1858-1919): “A exposição da corrupção pública é uma honra, não uma desgraça, para uma nação. A vergonha está na tolerância e não na correção dos erros”.

A Lava Jato – ao lado de outras operações deflagradas pela Polícia Federal e Ministério Público –, ao condenar um ex-presidente da República, ao denunciar por duas vezes um presidente no exercício do mandato, ao denunciar um outro ex-presidente, três ex-presidentes da Câmara dos Deputados e dois ex-chefes da Casa Civil da Presidência, ao tornar réus seis senadores e investigar outros 29 e, ainda, 137 deputados federais, está fazendo a sua parte.

Resta, ao eleitor brasileiro, fazer a sua parte nas eleições de outubro.

*O autor é jornalista