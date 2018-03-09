O turismo capixaba no seu devido lugar

O setor de Turismo tem nadado na contramão da economia geral do Brasil. A perspectiva é que o fechamento dos números aponte um crescimento entre 7% e 10% em 2017. No Espírito Santo, não foi diferente. O Estado recebeu 1,8 milhão de turistas no ano passado, com um crescimento de 6% em relação ao ano anterior.

Quando nos comparamos com outras rotas turísticas, surge a indagação: o que é preciso para sermos um verdadeiro destino turístico? A trajetória de outros centros de referência no Brasil, e até no exterior, revela que além de planejamento e verba, foram necessárias criatividade e confiança. É por meio de ações criativas que se gera engajamento, atrai pessoas e divulgam-se as potencialidades de uma região de forma exponencial.

Cada dia mais, lugares que sempre tiveram atrativos turísticos, mas não eram destinos disputados, passam a figurar entre os principais roteiros nacionais e mundiais. Foi com a estratégia correta que cidades como Capitólio, em Minas Gerais; São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte; e Jalapão, no Tocantins, entre outras, ganharam destaque.

O Espírito Santo também possui esse potencial. Dos 78 municípios, 62 estão na última edição do Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo, por terem vocação turística. O que é necessário, agora, é mostrar que aqui tem muito mais do que mar e montanha. Temos belezas naturais, clima bom, infraestrutura, gastronomia, bela arquitetura e cultura, aliado a um capixaba com a autoestima elevada. Apenas para exemplificar, o maior cone do país de aproximação de baleias Jubarte está em nossa costa e a pesca oceânica é consagrada em calendário nacional.

É preciso que seus encantos sejam expostos para despertar nas pessoas o desejo de vivenciá-los. E este dever de casa já estamos fazendo. Temos várias ações previstas para 2018, algumas, em parceria com o trade turístico. A visita técnica de cerca de 300 jornalistas, blogueiros, artistas e celebridades, para conhecerem os destinos capixabas, é uma delas. O objetivo é que esses ilustres convidados, que são grandes influenciadores e contam com milhões de seguidores nas redes sociais, realcem nossa verdadeira vocação receptiva.

A nosso favor, estão a sinergia e o trabalho em parceria com o trade turístico, visando ampliar a estratégia para que o Espírito Santo chegue à posição que merece. Caminhando juntos, com criatividade e disposição de cada um fazer a sua parte, vamos dar à nossa Princesinha do Sudeste o seu merecido lugar.

*O autor é secretário de Estado de Turismo