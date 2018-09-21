O que você faz pelo Brasil que você quer?

Nós, brasileiros, sabemos quais são os comportamentos éticos e morais corretos, mas vivemos à sombra da corrupção. Caso fôssemos o resultado dos padrões morais que aprovamos, pareceríamos com a Escandinávia, sentenciou Plínio Fraga, em 2009.

Vivemos um profundo distanciamento entre “reconhecer” o certo e fazê-lo. Ao dizer “o Brasil que eu quero”, nossa gente demonstra nobres princípios morais e éticos. Então, por que ainda não nos tornamos o país que dizemos querer?

Não titubeemos: a corrupção é um traço de nossa cultura. Herança portuguesa? Africana? Indígena? Seja qual for a causa, o fato é que fomos incompetentes em erradicá-la. Ela faz parte de nossa História. Em 1º de maio de 1500, ao encerrar sua carta a D. Manuel I, Pero Vaz de Caminha pediu que, em troca de sua expedição e de sua minuciosa descrição, o rei extinguisse a pena de seu genro, condenado e exilado pelo Império Português.

Não titubeemos: a corrupção é um traço de nossa cultura. Seja qual for a causa, o fato é que fomos incompetentes em erradicá-la. Ela faz parte de nossa História

Segundo o Datafolha, 93% da população com ensino superior assume ter cometido infrações em benefício próprio, em algum momento da vida; 97% dos que ganham mais de dez salários mínimos também; entre os que têm o ensino fundamental, 74% assumem irregularidades; já entre os mais pobres, 76% fazem o mesmo. Os que mais estudam são os mais lenientes...

Segundo a Fundação Dom Cabral, o Brasil é o último colocado (entre 138 países) no quesito “confiança na classe política”. Curiosamente, porém, quando nos vemos diante de um abismo político, exigimos que o próprio Estado resolva nossos problemas! Assim, terceirizamos responsabilidades e caímos na contradição analisada por Bruno Garschagen: não confiamos nos políticos, mas amamos o Estado!

Urge que, ao invés de pensar no “Brasil que eu quero”, nosso povo reflita sobre “o Brasil que eu faço”. Urge resgatar as responsabilidades individuais. Urge diminuir o Estado (e não projetar nele as soluções dos problemas que ele próprio cria)! A mudança de uma nação, antes de ser coletiva, é individual.