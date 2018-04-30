O que Pirenópolis tem a nos ensinar?

Artigo de Pirenópolis Crédito: Arabson

Se você, caro leitor, acha que o Brasil é só deste bando de ladrões que está no poder, roubando de forma escandalosa, ou da marginalidade que pulula em todos os centros, cometendo os mais bárbaros crimes, sendo necessário chamar as Forças Militares, como ocorre agora no Rio de Janeiro, está enganado. Toda essa tragédia a que assistimos é provocada por, no máximo, 10% da população brasileira, ou seja, em torno de 20 milhões de pessoas, que deveriam estar na cadeia.

Existem cidades no interior brasileiro onde respiramos respeitabilidade, tradição e honradez. É o caso do interior do Paraná e de São Paulo, com cidades que não vontade de sair de lá.

Outro dia, a convite do velho amigo Giuglio Settimi Cysneiros, diretor do Sesc de Goiás, fomos conhecer a encantadora Pirenópolis, berço das mais ternas tradições goianas, onde parece que o Brasil nasceu. A cidade tem casarios antigos, no estilo barroco, e em estado de conservação primorosa, ruas impecáveis, noites luminosas e com juventude aglomerada nas praças e em jardins. Há também uma proliferação impressionante de bares, restaurantes e barracas de venda de artesanato. Isso tudo sem barulho ou necessidade da polícia. Parece que encontramos ali o berço da civilização brasileira.

Um inesquecível encontro com o passado, um tanto quanto longínquo, deste Brasil trágico, de tanta vergonha para todos nós.

Na Fazenda Babilônia, que vem lá de 1800, e sua Casa Grande, de fantásticas dimensões e ainda em excelente estado de conservação, dona Telma Lopes Machado brinda os visitantes com uma verdadeira aula das velhas tradições de Pirenópolis. A cidade, aliás, tem nome ligado à colonização espanhola que ali se estabeleceu. O batismo da cidade deve-se ao fato dela se assemelhar à região de Pirineus, fronteira entre Espanha e França, com seus imensos platôs.

Assim são as terras de Pirenópolis, onde se debruçam fazendas das mais antigas do país e que nos fazem retroagir a um passado onde o Brasil era mais brasileiro.

Distante 120 km de Brasília, Pirenópolis se situa no Planalto Central do Brasil, onde temos a impressão de que o Brasil começou, com um punhado de gente decente. Faz parte da tradição de quem vai a Pirenópolis, visitar a Fazenda Babilônia e conhecer sua história. Dê um salto no passado visitando Pirenópolis.

*O autor é jornalista