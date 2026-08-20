O que mais envelhece a pele do rosto? Veja 7 hábitos comuns para evitar

Mesmo quando o céu está encoberto ou a pessoa permanece boa parte do dia em ambientes fechados, a radiação ultravioleta continua presente e contribui para o envelhecimento precoce. “A radiação UV é uma das principais responsáveis pela degradação do colágeno e da elastina. Além disso, a luz visível emitida por telas e lâmpadas também pode contribuir para manchas em pessoas predispostas. A proteção solar deve fazer parte da rotina todos os dias”, orienta a médica.