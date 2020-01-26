"O profissional do futuro é aquele que se reinventa", afirma diretor do LinkedIn

O profissional do futuro será não só aquele que sabe lidar com novas tecnologias, mas aquele se reinventa e procura um diferencial para se manter indispensável no mercado. A afirmação é do diretor geral do LinkedIn para a América Latina, Milton Beck, que ainda destaca que com um mundo corporativo concorrido como o de hoje, conquistam as vagas os profissionais que não só demonstram conhecimento técnico, mas que também são criativos, têm empatia ou sabem trabalhar bem em grupo, por exemplo.
“Estamos nos digitalizando cada vez mais, e, por conta disso, é preciso humanizar as relações para equilibrar a balança. Os profissionais que se adaptam às novas circunstâncias e veem a oportunidade nessas mudanças, são os que têm mais chances de prosperar”, ressalta.
Confira a entrevista com o executivo, que fala ainda sobre a modernização e o futuro das profissões, além de orientações para quem quer se destacar no mercado de trabalho.
Nos últimos anos, a tecnologia passou a fazer parte de muitas profissões que conhecemos hoje. A que se deve isso? Como o será o profissional do futuro?
Hoje, até mesmo cargos que antes não acreditávamos precisar saber lidar com ferramentas tecnológicas, passaram por uma transformação. Motorista, por exemplo, é uma das profissões que precisou aprender a lidar com os aplicativos de mobilidade urbana, como forma de se locomover nas cidades ou atuar como transporte alternativo. Em paralelo, vimos algumas carreiras sendo substituídas por tecnologias e, neste movimento, profissionais acabaram surgindo como especialistas dessas novas ferramentas, para se adaptar a esta nova realidade. O profissional do futuro será não só aquele que sabe lidar com novas tecnologias, mas também aquele que se reinventa e procura um diferencial para se manter indispensável no mercado.
Estudos apontam que, nos próximos 30 anos, muitas profissões deixarão de existir justamente por conta da tecnologia. Como um profissional pode se adaptar a essas novas tecnologias para não ficar fora do mercado? Poderia citar um exemplo de novas profissões e o porquê delas passarem a existir?
Profissões com alta capacidade para automatização são, de fato, as primeiras que poderão deixar de existir. Aqui, no Brasil, por exemplo, já observamos a extinção gradual de posições como o cobrador de ônibus, atendimento em agências bancárias e determinados serviços com atendimento ao público. Até mesmo restaurantes estão diminuindo seus garçons, disponibilizando tablets para fazer os pedidos. No entanto, nada disso é regra e acontece do dia para a noite. Os profissionais que se adaptam às novas circunstâncias e veem a oportunidade nessas mudanças, são os que têm mais chances de prosperar. Nesse sentido, a adaptabilidade será fundamental. Com o avanço da inteligência artificial, por exemplo, muitas pessoas da área de atendimento ao cliente normalmente perderiam suas posições. Contudo, o lado humano continua necessário e alguns profissionais já estão se atualizando para se tornarem experts em desenvolver a inteligência artificial, seja na programação, compreensão da língua e criação de respostas para determinados caminhos.
O que as empresas buscam em um profissional?
Para cada posição e empresa, diferentes habilidades (técnicas ou comportamentais) são requeridas. No entanto, temos observado cada vez mais uma procura por talentos que estão alinhados com a cultura e valores da empresa. Gosto sempre de comparar a relação empresa-candidato como um casamento. De nada adianta ter um profissional altamente qualificado ou estar em uma empresa reconhecida, por exemplo, se não tiver um “match” entre os dois.
Quais as habilidades que o profissional precisa ter que são mais demandadas pelas empresas?
As habilidades técnicas ligadas à tecnologia estão em alta, no entanto, vale comentar que as competências interpessoais serão, mais do que nunca, aquilo que vai nos diferenciar em relação aos outros. Com um mercado de trabalho concorrido como o de hoje, conquistam as vagas aqueles que não só demonstram conhecimento técnico, mas que também são criativos, têm empatia ou sabem trabalhar bem em grupo. Estamos nos digitalizando cada vez mais, e, por conta disso, é preciso humanizar as relações para equilibrar a balança.
Quais são os cargos que estão em alta e os que podem ficar no topo nos próximos anos?
Divulgamos nesse mês a lista das 15 profissões emergentes para 2020 compiladas pelo LinkedIn no Brasil. O estudo foi feito a partir de informações dos mais de 40 milhões de brasileiros na rede e destaca as profissões que estão experimentando um grande crescimento e, por sua vez, o que isso significa para a força de trabalho. O primeiro cargo é o de gestor de mídias sociais, seguido pelo engenheiro de cibersegurança e, em terceiro, está o representante de vendas. As profissões ligadas aos setores de tecnologia da informação e internet foram as que mais apareceram no levantamento, com 13 de 15 cargos relacionados a algum deles. Dentre os destaques, vale comentar que temos cargos como o engenheiro de cibersegurança e cientista de dados, que têm sido contratados também pelo segmento financeiro e bancário, como grande movimento das fintechs e bancos digitais.
A forma que as pessoas procuram emprego mudou? As empresas também mudaram seus métodos de seleção?
Sem dúvidas. Temos observado uma grande quantidade de pessoas buscando emprego. Porém, em muitos casos, se aplicam para vagas para as quais não possuem as habilidades requeridas pelas empresas. Do lado das companhias, receber uma pilha de currículos e analisá-los se tornou inviável pela escassez de tempo e recursos. Por sermos justamente a maior rede social profissional do mundo e estarmos comprometidos em transformar o mercado de trabalho, temos como um de nossos objetivos fazer a ponte entre o talento certo e a empresa certa, para mais contratações assertivas. Por meio do LinkedIn, é possível filtrar talentos não apenas por universidades e experiências, mas também habilidades, certificações, experiências em atividades extracurriculares (como trabalho voluntário) ou, ainda, observar como a pessoa se comporta na plataforma. Vale adicionar que essa mesma análise pode acontecer em outras redes e que os talentos que emitem opiniões radicais, preconceituosas ou desrespeitosas são frequentemente desconsiderados em processos seletivos.
O que os profissionais mais procuram no LinkedIn?
Em uma pesquisa interna do LinkedIn, vimos que entre os principais motivos que levam as pessoas a usarem a plataforma está, em primeiro lugar, fazer networking ou procurar emprego. Em segundo, receber atualizações relacionadas ao setor, e, em terceiro, e publicar atualizações relacionadas ao setor ou emprego. Completam ainda a lista conectar-se com colegas da empresa atual ou anteriores e seguir especialista ou influenciador.
De que forma os profissionais podem aproveitar essa ferramenta para conseguir uma recolocação ou trocar de emprego?
Tudo começa com um bom perfil na rede. Ao ter um bom perfil construído, você aumenta suas chances também de ser encontrado por outras empresas ou pessoas e, consequentemente, conseguir um emprego ou possíveis parceiros de negócio. Ao mesmo tempo, ao seguir empresas, você pode conhecer mais sobre a cultura e valores delas e entender em qual lugar pode investir seu esforço de realocação. Quando você interage com pessoas e influenciadores na rede, seu alcance é ainda mais potencializado, uma vez que os recrutadores não observam mais apenas seu perfil, mas também seus pontos de vista e domínio sobre assuntos. Vale adicionar que o LinkedIn vai muito além de uma ferramenta para encontrar emprego ou se realocar. É claro que somos a maior rede social profissional do mundo, com cerca de 20 milhões de vagas publicadas diariamente, a nível global. Contudo, o bom uso da plataforma não se faz somente na hora de encontrar um emprego, mas sim durante o ano todo, seja para fazer networking, conhecer tendências ou até mesmo se atualizar, com os mais de 15 mil cursos disponíveis em nosso e-learning, o LinkedIn Learning.
Como manter um perfil no LinkedIn atualizado?
O lado positivo de ter um perfil no LinkedIn é que ele pode ser constantemente atualizado e melhorado, em tempo real. Após construir seu perfil, faça sempre uma revisão periódica em seu perfil para saber se algo pode ser adicionado ou até mesmo alterado. No caso de uma transição de carreira, por exemplo, você pode dar ênfase maior nas suas experiências que façam sentido com o novo objetivo profissional desejado ou até mesmo contar em seu resumo que está buscando essa nova fase em sua carreira.
Quais dicas podemos dar para o profissional que quer melhorar seu perfil no LinkedIn?
A primeira grande dica é construir um bom perfil com as informações básicas, tais como: localização, cargo, experiência anterior, habilidades, foto e um resumo sobre quem é você, seus objetivos e trajetória profissional. Esse resumo deve ter, no máximo, três parágrafos e conter suas conquistas e habilidades, pois é a primeira coisa que os recrutadores olham em um perfil. Depois de um bom perfil construído, conecte-se com quem você conhece. Comece com amigos, família, professores, colegas de sala, orientadores e mentores. Eles podem gostar do seu perfil e indicá-lo para empresas. Caso tenha facilidade em se comunicar externamente, você também pode produzir conteúdos sobre sua área de conhecimento ou emitir suas opiniões por meio de artigos, posts, fotos e vídeos.