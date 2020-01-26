"O profissional do futuro é aquele que se reinventa", afirma diretor do LinkedIn

Tudo começa com um bom perfil na rede. Ao ter um bom perfil construído, você aumenta suas chances também de ser encontrado por outras empresas ou pessoas e, consequentemente, conseguir um emprego ou possíveis parceiros de negócio. Ao mesmo tempo, ao seguir empresas, você pode conhecer mais sobre a cultura e valores delas e entender em qual lugar pode investir seu esforço de realocação. Quando você interage com pessoas e influenciadores na rede, seu alcance é ainda mais potencializado, uma vez que os recrutadores não observam mais apenas seu perfil, mas também seus pontos de vista e domínio sobre assuntos. Vale adicionar que o LinkedIn vai muito além de uma ferramenta para encontrar emprego ou se realocar. É claro que somos a maior rede social profissional do mundo, com cerca de 20 milhões de vagas publicadas diariamente, a nível global. Contudo, o bom uso da plataforma não se faz somente na hora de encontrar um emprego, mas sim durante o ano todo, seja para fazer networking, conhecer tendências ou até mesmo se atualizar, com os mais de 15 mil cursos disponíveis em nosso e-learning, o LinkedIn Learning.