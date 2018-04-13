O poder da filantropia em transformar vidas

Em alta nas rodas de conversa, mas nem sempre praticada, a filantropia é o ponto de partida dos movimentos que, de iniciativa em iniciativa, vão em busca de um propósito maior: transformar o mundo em um lugar democrático, onde cada cidadão tenha os mesmos direitos e acessos que o seu semelhante.

Sendo assim, são desenvolvidos projetos capazes de promover o ideal da atuação social na transformação de realidades e do bem ao próximo. Atuando em prol da sociedade, esses grupos sociais têm a missão e o desafio de resgatar valores humanos e valorizar os indivíduos.

os benefícios chegam até mesmo ao próprio grupo voluntariado, por dar-lhes a chance de fazer a diferença na sociedade, além de fazê-los propagar valores morais e éticos

Graças à atuação como a da Associação Vidas, além dos eventos filantrópicos promovidos, é que a história de usuários dos hospitais São Camilo, em Aracruz, e Rio Doce, em Linhares, por exemplo, tem ganhado novos capítulos. A renda arrecadada em ações sociais é investida em ampliação, compra de equipamentos e melhorias nas unidades hospitalares.

As ações ressaltam ainda mais a importância da atuação dos centros hospitalares e sua relevância no que diz respeito à qualidade de vida oferecida aos membros da sociedade. O Hospital Maternidade São Camilo, por exemplo, realiza mais de 15 mil atendimentos por mês, sendo 400 cirurgias entre convênios e Sistema Único de Saúde (SUS).

É também em benefício da comunidade que membros civis se juntam para dar o seu melhor nesses eventos. São cerca de 1.500 pessoas que atuam desde a organização até o atendimento ao público. Entre os voluntários, estão pais e filhos, irmãos e até famílias inteiras que dedicam uma parte dos seus dias ao ideal de salvar vidas.

Dessa forma, os benefícios chegam até mesmo ao próprio grupo voluntariado, por dar-lhes a chance de fazer a diferença na sociedade, além de fazê-los propagar valores morais e éticos.

O cronograma de eventos realizados é vasto e contempla desde exposições e leilões a shows musicais, todos com 100% de seu resultado revertido no auxílio de ações sociais.

Mais do que resgatar a dignidade de pessoas, o trabalho ajuda a unir a sociedade a fim de buscar soluções para problemas locais, aumentando o sentimento de solidariedade e de participação popular. É dar ao próximo, aquilo que gostaríamos de receber.

*O autor é diretor executivo da Associação Vidas