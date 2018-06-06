Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • O paradigma machista e o vexame cultural
Violência contra a mulher

O paradigma machista e o vexame cultural

A violência contra a mulher muitas vezes se inicia com a violência psicológica e, por vezes, se converte em tragédia ainda maior: o feminicídio

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 13:34

Públicado em 

06 jun 2018 às 13:34

Colunista

Violência contra a mulher
Nylton Rodrigues Ribeiro Filho*
Quando refletimos sobre o desenvolvimento humano, chegamos facilmente à conclusão de que não deveria existir distinção de poder nas relações de gênero na evolução humana. Podemos exemplificar com o desenvolvimento humano no âmbito do trabalho. Hoje, na Administração, já não basta planejar, agir e controlar. A Administração moderna exige algo absolutamente essencial. Algo que na história da humanidade as mulheres aperfeiçoaram com maior competência.
A nova forma de administrar apresenta a demanda pelo sentir. Sentir o que é razoável, o que é oportuno e o que é ético. A mulher possui a dádiva do sentir. A evolução humana necessita dessa dádiva. Essa é uma das muitas razões do machismo ser inaceitável, e quando esse comportamento se converte em violência, colhemos a desonra e o vexame cultural.
O machismo faz com que, muitas vezes, a violência sequer seja reconhecida por quem a pratica e até por quem a sofre
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2016, no Brasil, 503 mulheres foram vítimas de agressão a cada hora, uma mulher foi assassinada a cada duas horas e um estupro aconteceu a cada 12 minutos. A violência contra a mulher muitas vezes se inicia com a violência psicológica e, por vezes, se converte em tragédia ainda maior: o feminicídio. Essas violências se fazem presentes em vários ambientes: no ônibus, na rua, em casa, no ambiente virtual e são marcadas por algo em comum: o machismo.
O machismo faz com que, muitas vezes, a violência sequer seja reconhecida por quem a pratica e até por quem a sofre. O machismo converte agressões dentro de um relacionamento em um mero desentendimento, e até mesmo em sentimento de culpa da própria vítima. Essa absurda culpabilização faz com que o silêncio e a vergonha imperem no cotidiano de muitas mulheres.
O ciclo da violência doméstica tem que ser quebrado. Uma agressão não deve mais ser ocultada pela vergonha, pela dependência emocional ou financeira. A Lei Maria da Penha pode ser melhor aplicada, com plantões 24 horas nas Delegacias Especializadas em Proteção à Mulher e com visitas tranquilizadoras e rotineiras da Patrulha Maria da Penha.
Policiais e profissionais de saúde também devem estar capacitados para o atendimento às vítimas de violência doméstica e, por fim, temos a tarefa mais desafiadora: exterminar o machismo simbólico de nossa cultura. O machismo simbólico é a expressão maior da covardia, porque atinge o que a mulher tem de melhor, a sua sensibilidade.
Está claro que não é a violência que cria a cultura, mas é a cultura que define a compreensão do que é a violência, e essa compreensão depende do nível que postulamos enquanto sociedade humana. É a cultura que humaniza uma sociedade. É lamentável que, em pleno século XXI, tenhamos que conviver com o desrespeito em consequência do gênero. Precisamos continuar lutando pela dignidade humana.
Nota da Redação: esse artigo foi produzido antes da denúncia de agressão de Taiana França contra o marido Adriano Scopel.
*O autor é secretário estadual da Segurança
 

Tópicos Relacionados

Cultura Estupro Feminicídio mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O comentarista esportivo Caio Ribeiro participa do primeiro Encontro Mercado da Rede Gazeta de 2026
Caio Ribeiro, da TV Globo, desembarca em Vitória para encontro com mercado publicitário na Rede Gazeta
Imagem de destaque
Lavrador morre ao bater com moto em carro em Marilândia
Imagem de destaque
Frângula: para que serve, benefícios e como fazer o chá da planta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados