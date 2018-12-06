O lema ordem e progresso anda muito desrespeitado pelos brasileiros

Luiz Carlos Menezes*

Decorridos 30 anos da promulgação da nossa sétima Constituição, chamada “Constituição Cidadã”, podemos constatar – justo sob a ótica da cidadania – que andamos para trás. Os brasileiros perderam o senso de cidadania, de brasilidade. Nesses 30 anos de excesso de direitos e pouquíssimos deveres, o lema da nossa bandeira foi muito desrespeitado. Lamentável! Ordem e progresso são requisitos essenciais para uma sociedade alcançar o seu desenvolvimento social.

Desde os governos FHC – mais ainda nos 13 anos dos governos petistas –, a palavra ordem foi muito menosprezada. A orientação foi em sentido contrário: liberalidade excessiva e falta de ordem. Vê-se nas escolas uma degradação moral e cívica, falta de disciplina e um desrespeito do aluno ao professor. Só se cuidou – e de forma deficiente – de instruir. Não se cuidou de educar. Vemos hoje pessoas instruídas e muito mal educadas; nos estacionamentos, nas filas, nas reuniões de condomínio, na convivência em geral.

Já com relação à palavra progresso, também presente na nossa bandeira, só se via mesmo o uso da sua derivada “progressista”; um disfarce para não dizer esquerdista ou comunista. Mero eufemismo. Na realidade, sob a ótica do progresso social, também andamos para trás.

Ainda bem que um novo cenário se descortina para o Brasil. Vivemos agora um clima de esperança. Os brasileiros conseguiram mostrar através das redes sociais que queriam mudanças na orientação política e ideológica do país.

Agora, com um presidente eleito por expressiva maioria dos brasileiros, vemos a possibilidade de o Brasil seguir um rumo bem diferente do adotado nessas últimas décadas. Jair Bolsonaro, com mensagens simples e diretas pelas redes sociais, soube se comunicar com os eleitores, cansados de corrupção, do discurso socialista e do desprezo para com a família.

O resultado destas eleições me levou a evocar o que escrevi há dois anos no meu livro “Longa Caminhada”, cujo trecho transcrevo: “acredito que a força da informação globalizada, disseminada de forma intensa, inclusive pelas redes sociais, servirá para fazer cair a ficha desse nosso atraso institucional perante nossos governantes”.

Pelo visto, o novo presidente está consciente dessas nossas mazelas institucionais. Que consiga fazer as reformas essenciais para o nosso desenvolvimento econômico e social; que a nossa bandeira esteja mais presente e o seu lema volte a ser respeitado, valorizado e praticado. O Brasil precisa muito de ordem e progresso.