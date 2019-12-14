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Leonel Ximenes

O golpe do WhatsApp está na moda. Saiba como se proteger

Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Espírito Santo está registrando pelo menos uma queixa por dia;

Públicado em 

14 dez 2019 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Número de golpes pelo WhatsApp está aumentando Crédito: Amarildo
A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos está registrando pelo menos uma queixa por dia de pessoas que estão sendo vítimas de golpes pelo WhatsApp no Espírito Santo. A vítima tem sua conta no aplicativo clonada e através dela o criminoso, que usa o número roubado, tenta receber dinheiro dos que estão na rede de contatos da pessoa que caiu no golpe. Mas há maneiras de se proteger: 1) Nunca forneça a ninguém os seis dígitos do seu zap, principalmente se for pedido pelo SMS; 2) Habilite, nas configurações da sua conta de WhatsApp, a verificação em duas etapas; 3) Fique atento aos dados conflitantes das mensagens recebidas pelo suposto criminoso.

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O QUE A VÍTIMA DEVE FAZER

Se o usuário do WhatsApp perceber que teve sua conta clonada, é preciso tomar logo as seguintes providências: registre a ocorrência policial; avise seus contatos e parentes da fraude; envie e-mail para [email protected]. No assunto, coloque o número do telefone com o código do país. Ex.: 55 27 xxxxx.xxxxx. A empresa responsável pelo WhatsApp irá desativar a conta da vítima, que só poderá ser utilizada após sete dias.

 O QUE A VÍTIMA DEVE FAZER 2

Se o golpista habilitar a conta com verificação em duas etapas, reinstale o número do aplicativo e digite erroneamente códigos sucessivos até bloquear a conta. Após determinado período, o titular da conta receberá novo SMS.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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