O golpe do WhatsApp está na moda. Saiba como se proteger

A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos está registrando pelo menos uma queixa por dia de pessoas que estão sendo vítimas de golpes pelo WhatsApp no Espírito Santo. A vítima tem sua conta no aplicativo clonada e através dela o criminoso, que usa o número roubado, tenta receber dinheiro dos que estão na rede de contatos da pessoa que caiu no golpe. Mas há maneiras de se proteger: 1) Nunca forneça a ninguém os seis dígitos do seu zap, principalmente se for pedido pelo SMS; 2) Habilite, nas configurações da sua conta de WhatsApp, a verificação em duas etapas; 3) Fique atento aos dados conflitantes das mensagens recebidas pelo suposto criminoso.