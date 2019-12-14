O golpe do WhatsApp está na moda. Saiba como se proteger

A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos está registrando pelo menos uma queixa por dia de pessoas que estão sendo vítimas de golpes pelo WhatsApp no Espírito Santo. A vítima tem sua conta no aplicativo clonada e através dela o criminoso, que usa o número roubado, tenta receber dinheiro dos que estão na rede de contatos da pessoa que caiu no golpe. Mas há maneiras de se proteger: 1) Nunca forneça a ninguém os seis dígitos do seu zap, principalmente se for pedido pelo SMS; 2) Habilite, nas configurações da sua conta de WhatsApp, a verificação em duas etapas; 3) Fique atento aos dados conflitantes das mensagens recebidas pelo suposto criminoso.
Se o usuário do WhatsApp perceber que teve sua conta clonada, é preciso tomar logo as seguintes providências: registre a ocorrência policial; avise seus contatos e parentes da fraude; envie e-mail para [email protected]
. No assunto, coloque o número do telefone com o código do país. Ex.: 55 27 xxxxx.xxxxx. A empresa responsável pelo WhatsApp irá desativar a conta da vítima, que só poderá ser utilizada após sete dias.
Se o golpista habilitar a conta com verificação em duas etapas, reinstale o número do aplicativo e digite erroneamente códigos sucessivos até bloquear a conta. Após determinado período, o titular da conta receberá novo SMS.