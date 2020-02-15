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Novo cenário

O Estado se reinventa com a renovação do capitalismo e da democracia

A nova década deve acelerar o processo de reinvenção do Estado. Temperando liberdades com igualdade e criando condições de renovação do capitalismo e da democracia

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

15 fev 2020 às 04:00
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros

Um homem aponta para o caminho que leva à democracia Crédito: Arabson
Há uma corrida global para reinventar o Estado, reformar o capitalismo e repaginar a democracia. São imposições da realidade. No Ocidente, o Estado do Bem-Estar sobrecarregou o Estado com demandas e explosões de direitos, diminuindo a capacidade de entregas do Estado. O capitalismo cresceu monopolista, passou por cima da competitividade e afetou a produtividade. Frustradas, as sociedades questionam a democracia e abrem espaço para o avanço do populismo e do autoritarismo.
O Leviatã voltou. Fez ressurgir a solução liberal como reinvenção do Estado, desde Reagan e Thatcher. Mas a solução liberal não fica de pé, aqui e acolá, sem cuidar das questões da pobreza e da desigualdade. Estas não são apenas questões sociais. São questões econômicas. O capitalismo não prospera sem competitividade e sem classes médias. E a exclusão social é caldo de cultura para soluções autoritárias.

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São dilemas que o mundo enfrenta no século XXI. Entramos agora na segunda década. É preciso realismo e evitar ilusões com soluções ideais. Na marcha da História, o iluminismo nos ensina que problemas são inevitáveis e solucionáveis, mas geram novos problemas. O desafio é buscar um Estado forte e melhor, mas não maior; um capitalismo competitivo; e uma solução democrática para além dos tipos ideais.
A democracia não está morrendo. Em 1918, havia dez países democráticos no mundo. Em 2018, eram 99 países. No Brasil, em 2019 cresceu o apoio à democracia, segundo pesquisa realizada pelo Instituto da Democracia: 64,8% responderam que “a democracia é preferível a qualquer forma de governo”. Aqui, a cláusula de barreira e o fim das coligações são reformas importantes já em execução. O voto distrital misto está no radar.

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O capitalismo está em processo de reinvenção para o capitalismo de “stakeholders”, debatido em Davos. Neste processo, Martin Wolf enumera cinco áreas de políticas públicas que precisam ser corrigidas: a competição e a produtividade; o custo da intermediação financeira e a explosão do crédito e do volume de dívidas; a natureza das corporações , mudando para o capitalismo de “stakeholders”; o combate à desigualdade, que desacelera o crescimento; e as reformas políticas.
A nova década deve acelerar o processo de reinvenção do Estado. Temperando liberdades com igualdade e criando condições de renovação do capitalismo e da democracia. O que todos queremos é a continuidade iluminista da marcha do progresso.

Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

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