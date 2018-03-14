O encontro do prefeito com o líder da oposição numa ilha

Ilha na Praia da Costa: encontro fortuito entre Max Filho e Arnaldinho Borgo, líder da oposição ao prefeito de Vila Velha.Crédito: Divulgação
Eram seis e meia da manhã da última segunda-feira (12). O vereador Arnaldinho Borgo, como faz quase todos os dias, estava nadando próximo a uma ilha na Praia da Costa quando viu um homem, de bermuda e chapéu, se aproximando remando bem devagar o seu stand-up paddle. Quando o remador chegou perto, a surpresa: era o prefeito Max Filho, rival político do parlamentar.
Gentilezas
Max avistou Arnaldinho e saudou: “Fala, meu deputado!”. “Fala, meu governador!”, devolveu a gentileza o vereador, que no dia a dia, na Câmara e nas ruas, vive às turras com o prefeito de Vila Velha.
O socorro
Arnaldinho e outros dois nadadores – uma moça e um idoso – perceberam um pequeno sangramento sob o nariz de Max Filho. O prefeito foi convidado a desembarcar na pequena praia da ilha, limpou o ferimento, que era superficial, e se restabeleceu. Os dois então trocaram algumas palavras, se despediram e cada um foi continuar sua atividade física – e política. E a luta continua!
Marque a correta:
Em ano de eleição, quantas pessoas são necessárias para varrer uma rua?
( ) Um vereador;
( ) Um secretário municipal;
( ) Um líder comunitário;
( ) Um fotógrafo;
( ) Um varredor;
( ) Todos eles juntos.
Nem ele aguentou
E um jacaré foi encontrado perdidão numa calçada de Jardim Camburi, um dos bairros que mais sofrem com o pó de minério da Ponta de Tubarão.
Obsessão
A assessoria de senadora Rose de Freitas (PMDB) deve estar dormindo pouco por esses dias. A equipe, coitada, teve que ir de madrugada acompanhar o teste das pontes de embarque no novo Aeroporto de Vitória.
O negócio é notícia
Mais um investimento no Estado. Foi inaugurada em Laranjeiras, na Serra, a Casa das Sapequinhas. Tem até um cartão fidelidade: clientes assíduos (10 comparecimentos) são beneficiados com uma cortesia.
O verde quer o verde-oliva
Em discurso ontem na Câmara, o deputado Evair de Melo (PV) pediu a intervenção da Engenharia do Exército no Dnit-ES. “Quer um exemplo de um órgão incompetente? É o Dnit no Espírito Santo”, respondeu.
Ciência e fé
O grande cientista Stephen Hawking, que nos deixou, foi recebido pelos papas Paulo V, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. O que mostra a sua dimensão e importância.
Grave, muito grave
Uma central de notícias falsas dentro de uma secretaria de Estado?
A dúvida continua
Quem vai cortar o ponto dos juízes federais que fizerem greve hoje?
Ferrugem na Findes
Sobre a foto publicada ontem na coluna, a Findes diz que garante que a estrutura metálica localizada no topo do edifício onde fica sua sede não apresenta risco para a população. Segundo a Federação das Indústrias, estudos técnicos e inspeções atestam a segurança e confirmam que a alteração de cor na pintura (ferrugem) não representa dano estrutural à obra.
Passar bem
Amaro Neto, agora no PRB, não vai deixar saudades no Solidariedade. O deputado era visto como uma figura distante e que não vestia a camisa do seu ex-partido.
Democracia é isso
Leitor da coluna que está em Washington (EUA) presenciou ontem uma manifestação de estudantes. Todos ficaram em local pré-determinado, sem obstruir vias públicas. Até na hora de atravessar as ruas eles respeitavam os semáforos.
Em resumo
É direito à manifestação garantido sem agredir o direito dos outros.
Efeito colateral
Não é fácil ser comerciante na Leitão da Silva. Com as obras intermináveis na avenida, 26 lojas já fecharam ao longo da via.
Alô, Vladimir Putin!
Quanto do orçamento da Rússia está destinado para compra de veneno?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.