O encontro do prefeito com o líder da oposição numa ilha

Ilha na Praia da Costa: encontro fortuito entre Max Filho e Arnaldinho Borgo, líder da oposição ao prefeito de Vila Velha. Crédito: Divulgação

Eram seis e meia da manhã da última segunda-feira (12). O vereador Arnaldinho Borgo, como faz quase todos os dias, estava nadando próximo a uma ilha na Praia da Costa quando viu um homem, de bermuda e chapéu, se aproximando remando bem devagar o seu stand-up paddle. Quando o remador chegou perto, a surpresa: era o prefeito Max Filho, rival político do parlamentar.

Gentilezas

Max avistou Arnaldinho e saudou: “Fala, meu deputado!”. “Fala, meu governador!”, devolveu a gentileza o vereador, que no dia a dia, na Câmara e nas ruas, vive às turras com o prefeito de Vila Velha.

O socorro

Arnaldinho e outros dois nadadores – uma moça e um idoso – perceberam um pequeno sangramento sob o nariz de Max Filho. O prefeito foi convidado a desembarcar na pequena praia da ilha, limpou o ferimento, que era superficial, e se restabeleceu. Os dois então trocaram algumas palavras, se despediram e cada um foi continuar sua atividade física – e política. E a luta continua!

Marque a correta:

Em ano de eleição, quantas pessoas são necessárias para varrer uma rua?

( ) Um vereador;

( ) Um secretário municipal;

( ) Um líder comunitário;

( ) Um fotógrafo;

( ) Um varredor;

( ) Todos eles juntos.

Nem ele aguentou

E um jacaré foi encontrado perdidão numa calçada de Jardim Camburi, um dos bairros que mais sofrem com o pó de minério da Ponta de Tubarão.

Obsessão

A assessoria de senadora Rose de Freitas (PMDB) deve estar dormindo pouco por esses dias. A equipe, coitada, teve que ir de madrugada acompanhar o teste das pontes de embarque no novo Aeroporto de Vitória.

O negócio é notícia

Mais um investimento no Estado. Foi inaugurada em Laranjeiras, na Serra, a Casa das Sapequinhas. Tem até um cartão fidelidade: clientes assíduos (10 comparecimentos) são beneficiados com uma cortesia.

O verde quer o verde-oliva

Em discurso ontem na Câmara, o deputado Evair de Melo (PV) pediu a intervenção da Engenharia do Exército no Dnit-ES. “Quer um exemplo de um órgão incompetente? É o Dnit no Espírito Santo”, respondeu.

Ciência e fé

O grande cientista Stephen Hawking, que nos deixou, foi recebido pelos papas Paulo V, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. O que mostra a sua dimensão e importância.

Grave, muito grave

Uma central de notícias falsas dentro de uma secretaria de Estado?

A dúvida continua

Quem vai cortar o ponto dos juízes federais que fizerem greve hoje?

Ferrugem na Findes

Sobre a foto publicada ontem na coluna, a Findes diz que garante que a estrutura metálica localizada no topo do edifício onde fica sua sede não apresenta risco para a população. Segundo a Federação das Indústrias, estudos técnicos e inspeções atestam a segurança e confirmam que a alteração de cor na pintura (ferrugem) não representa dano estrutural à obra.

Passar bem

Amaro Neto, agora no PRB, não vai deixar saudades no Solidariedade. O deputado era visto como uma figura distante e que não vestia a camisa do seu ex-partido.

Democracia é isso

Leitor da coluna que está em Washington (EUA) presenciou ontem uma manifestação de estudantes. Todos ficaram em local pré-determinado, sem obstruir vias públicas. Até na hora de atravessar as ruas eles respeitavam os semáforos.

Em resumo

É direito à manifestação garantido sem agredir o direito dos outros.

Efeito colateral

Não é fácil ser comerciante na Leitão da Silva. Com as obras intermináveis na avenida, 26 lojas já fecharam ao longo da via.

Alô, Vladimir Putin!