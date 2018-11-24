Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • O embate entre virtual e real e as implicações na liberdade e consumo
Fernando Manhães

O embate entre virtual e real e as implicações na liberdade e consumo

No plano digital, há diversificação da liberdade e, por outro, riscos relacionados a como os públicos consomem e interagem

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 21:39

Públicado em 

23 nov 2018 às 21:39

Colunista

Celular logando no Twitter Crédito: Pixabay
Caríssimo leitor, você utiliza o seu celular o tempo todo ou pelo menos a maior parte do tempo em que está acordado? E com o passar dos meses, está usando cada vez mais? Arrisco-me a dizer que sua resposta é sim. E não poderia ser diferente, também me incluo nesse grupo. Assim, começamos o dia verificando a caixa de e-mails, checando as redes sociais, buscando informação nos portais de notícias e vamos tocando o dia.
O autor Denis McQuail, em seu livro “Teoria da Comunicação de Massas”, aponta para os novos desafios com a multiplicação dos meios de comunicação e a “lógica da internet como ambiente de interação ampla, em que coexistem diferentes formas de comunicação e tipos de meios, dentro de uma lógica de combinação”.
O tema demonstra que no plano digital existe o lado da diversificação da liberdade e, por outro lado, os riscos com o uso e a forma como os diversos públicos consomem e interagem entre si. Segundo ele, a sociedade está se aproveitando daquilo que a tecnologia tem proporcionado, tanto o bônus, quanto o ônus, e muitas vezes acabam por confundir esse consumo dos meios, no campo virtual e real.
Somos impactados o tempo todo e reagimos consumindo os meios, muitas vezes sem a devida crítica. Simplesmente consumimos. É preciso ter sempre em mente que os nossos atos na vida cotidiana são de natureza real e que o espaço cibernético é de característica virtual. No fundo, são ferramentas facilitadoras ou mesmo chaves que aceleram e desencadeiam nossos desejos, sonhos, hábitos e comportamentos.
É importante frisar que a entrega será sempre física, pelo menos por enquanto. Caso esteja com fome, peço num aplicativo uma comida e a entrega será física, assim como o ato de comer. Se desejo viajar, entro num site de e-commerce e compro uma passagem, só que o tempo que levarei viajando é físico. São exemplos rotineiros, de uma obviedade, que seguem um roteiro da vida com cada novo avanço tecnológico e a diversificação que tudo isso nos proporciona. De qualquer forma, caberá às ciências sociais estudar os impactos das questões da tecnologia, com forte indicação oriunda dos campos econômico, político e sócio-cultural. Enquanto isso, seguiremos consumindo o virtual e realizando o real.

Tópicos Relacionados

Internet Tecnologia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados