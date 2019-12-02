O descaminho que leva à precariedade do mercado de trabalho brasileiro

Carteira de Trabalho Crédito: Pedro Ventura/Agência Brasil

Não é surpresa o fiasco da recuperação econômica brasileira. Surpreendente, talvez, seja a coincidência do momento de insurreições sociais na América do Sul, região possuidora de desigualdades sociais históricas e estruturais. Essas desigualdades foram formadas no período colonial e, de certa forma, mantidas após os processos de independência política. A dependência econômica, um tema muito estudado no passado, reflete a qualidade da inserção externa da região na economia mundial.

Sobre o caso brasileiro, que buscou se aproximar por uma agenda reformista da flexibilização do mercado laboral da região, convém refletir sobre a Nota Técnica 215, de novembro, do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A nota técnica em questão analisa a Medida Provisória 905/2019. Em síntese, o Dieese afirma que o pacote do governo “não deve criar vagas na quantidade e qualidade necessárias e, ao contrário, pode promover a rotatividade, com o custo adicional de reduzir direitos e ter efeitos negativos para a saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras”.

Portanto, a expectativa é de que a medida precarize ainda mais o mercado de trabalho brasileiro, algo que terá repercussões negativas para a demanda doméstica. Uma “bolsa-patrão”, segundo o Dieese, não se reverterá em benefício para a economia em termos de desenvolvimento. Ela intensificará o trabalho e precarizará a saúde e a segurança de trabalhadores.

De acordo com o IBGE, a informalidade é realidade para 41% dos trabalhadores e o desemprego estacionou em dois dígitos com a renda do trabalho estagnada após a reforma trabalhista do governo anterior. A falta de políticas públicas anticíclicas desde o início da recessão, no segundo trimestre de 2014, tem a sua cota de responsabilidade. Desde 2015, a gestão fiscal buscou reforçar o ciclo econômico, impactando nas unidades federativas de forma diferenciada, porém dramática, e contribuindo para elevar as desigualdades sociais.

Recentemente, um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), divulgado na imprensa, mostrou que a “informalidade recorde no mercado de trabalho está ajudando a derrubar a produtividade da economia brasileira, que se recupera lentamente da recessão vivida entre 2014 e 2016”.

A baixa complexidade econômica da estrutura produtiva brasileira está correlacionada com a precariedade do mercado laboral, com as desigualdades sociais extremas e a inserção externa da nossa economia. Segundo o estudo do Ibre/FGV, “as vagas geradas entre 2018 e 2019, quase todas informais, pagam menos e são menos produtivas, com características de bicos temporários”.