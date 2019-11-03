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Cordel Político

O Cordel dos Animais Mitológicos: Sobre Meninos e Hienas

Tem porca, zebra, hiena e leão… / Zoológico? Passeio de domingo? / Que nada! É o governo da nação / Que mais parece com jogo do bicho

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 05:00

Públicado em 

03 nov 2019 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

O Zoológico de Jair Bolsonaro Crédito: Amarildo
O Cordel dos Animais Mitológicos: Sobre Meninos e Hienas

Tem porca, zebra, hiena e leão…
Zoológico? Passeio de domingo?
Que nada! É o governo da nação
Que mais parece com jogo do bicho.
Poste primeiro, depois se arrependa!
Tem animal da selva e da fazenda.
Aprenda comigo que eu lhe explico:

O pai levou Carluxo pela mão.
Mostrou: “Tá vendo ali o elefante
Na sala? Bem, segundo o Mourão,
É o Malta”, contou ele a seu infante.
“E as zebras”, prosseguiu o mandatário,
“Segundo o ministro da Educação,
São os professores universitários!”

“Pai, deixa que eu respondo essa”,
Falou o 02, muito travesso,
“Então essa porquinha, tipo Peppa
Só pode ser a ex-líder no Congresso!
Tive uma ideia: bora fazer um vídeo
Levar a brincadeira a outro nível
No seu Twitter, ao qual eu tenho acesso!”

E assim nós conhecemos a versão
Que de si mesmo faz o Bolsonaro:
Na pele e no pelo do Rei Leão,
Cercado por vários adversários,
Hienas a morder-lhe os calcanhares.
Metáfora, aliás, das mais vulgares
E ataque a seus rivais imaginários.

Sobrou mania de perseguição,
Faltou discernimento nessa caça.
O Simba faz catimba e gozação
E ruge só pros seus fiéis, Mufasa.
Perante a provocação suprema,
Ao ver-se retratado como hiena,
O Supremo não viu a menor graça.

Celso de Mello passou-lhe um sabão
Por tal “atrevimento sem limites”.
Mufasa apagou a publicação
E fez retração pelo tuíte.
Primeiro dá a mordida de leão,
Depois assopra e acha que tá quite
E assim governa a selva: entre crises

* retratação pelo tuíte
Todo domingo, você encontra aqui um Cordel Político sobre acontecimentos da semana!

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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