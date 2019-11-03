O Cordel dos Animais Mitológicos: Sobre Meninos e Hienas
Tem porca, zebra, hiena e leão… Zoológico? Passeio de domingo? Que nada! É o governo da nação Que mais parece com jogo do bicho. Poste primeiro, depois se arrependa! Tem animal da selva e da fazenda. Aprenda comigo que eu lhe explico:
O pai levou Carluxo pela mão. Mostrou: “Tá vendo ali o elefante Na sala? Bem, segundo o Mourão, É o Malta”, contou ele a seu infante. “E as zebras”, prosseguiu o mandatário, “Segundo o ministro da Educação, São os professores universitários!”
“Pai, deixa que eu respondo essa”, Falou o 02, muito travesso, “Então essa porquinha, tipo Peppa Só pode ser a ex-líder no Congresso! Tive uma ideia: bora fazer um vídeo Levar a brincadeira a outro nível No seu Twitter, ao qual eu tenho acesso!”
E assim nós conhecemos a versão Que de si mesmo faz o Bolsonaro: Na pele e no pelo do Rei Leão, Cercado por vários adversários, Hienas a morder-lhe os calcanhares. Metáfora, aliás, das mais vulgares E ataque a seus rivais imaginários.
Sobrou mania de perseguição, Faltou discernimento nessa caça. O Simba faz catimba e gozação E ruge só pros seus fiéis, Mufasa. Perante a provocação suprema, Ao ver-se retratado como hiena, O Supremo não viu a menor graça.
Celso de Mello passou-lhe um sabão Por tal “atrevimento sem limites”. Mufasa apagou a publicação E fez retração pelo tuíte. Primeiro dá a mordida de leão, Depois assopra e acha que tá quite E assim governa a selva: entre crises
* retratação pelo tuíte
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