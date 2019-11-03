O Cordel dos Animais Mitológicos: Sobre Meninos e Hienas

Tem porca, zebra, hiena e leão…

Zoológico? Passeio de domingo?

Que nada! É o governo da nação

Que mais parece com jogo do bicho.

Poste primeiro, depois se arrependa!

Tem animal da selva e da fazenda.

Aprenda comigo que eu lhe explico:



O pai levou Carluxo pela mão.

Mostrou: “Tá vendo ali o elefante

Na sala? Bem, segundo o Mourão,

É o Malta”, contou ele a seu infante.

“E as zebras”, prosseguiu o mandatário,

“Segundo o ministro da Educação,

São os professores universitários!”



“Pai, deixa que eu respondo essa”,

Falou o 02, muito travesso,

“Então essa porquinha, tipo Peppa

Só pode ser a ex-líder no Congresso!

Tive uma ideia: bora fazer um vídeo

Levar a brincadeira a outro nível

No seu Twitter, ao qual eu tenho acesso!”



E assim nós conhecemos a versão

Que de si mesmo faz o Bolsonaro:

Na pele e no pelo do Rei Leão,

Cercado por vários adversários,

Hienas a morder-lhe os calcanhares.

Metáfora, aliás, das mais vulgares

E ataque a seus rivais imaginários.



Sobrou mania de perseguição,

Faltou discernimento nessa caça.

O Simba faz catimba e gozação

E ruge só pros seus fiéis, Mufasa.

Perante a provocação suprema,

Ao ver-se retratado como hiena,

O Supremo não viu a menor graça.



Celso de Mello passou-lhe um sabão

Por tal “atrevimento sem limites”.

Mufasa apagou a publicação

E fez retração pelo tuíte.

Primeiro dá a mordida de leão,

Depois assopra e acha que tá quite

E assim governa a selva: entre crises

