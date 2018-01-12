O Brasil reconhece: Santa Teresa é pioneira na colonização italiana

Segundo o diretor do Arquivo Público do Estado, Cilmar Franceschetto, o decreto presidencial, publicado ontem no Diário Oficial da União, teve por base um documento guardado há 143 anos pelo Arquivo Público. Neste documento, de fevereiro de 1874, o italiano Francesco Melo, da colônia de Santa Leopoldina (que pertencia a Santa Teresa na época), pede ao governo a restituição do valor da sua passagem entre a Itália e o Brasil.