O Brasil reconhece: Santa Teresa é pioneira na colonização italiana

Está no Diário Oficial da União: o presidente Michel Temer reconheceu Santa Teresa
, na região serrana do Estado, como a primeira cidade italiana do país. A lei sancionada pelo presidente da República institui no calendário oficial brasileiro o dia 26 de junho como data do reconhecimento da cidade capixaba como pioneira da imigração italiana no Brasil.
Segundo o diretor do Arquivo Público do Estado, Cilmar Franceschetto, o decreto presidencial, publicado ontem no Diário Oficial da União, teve por base um documento guardado há 143 anos pelo Arquivo Público. Neste documento, de fevereiro de 1874, o italiano Francesco Melo, da colônia de Santa Leopoldina (que pertencia a Santa Teresa na época), pede ao governo a restituição do valor da sua passagem entre a Itália e o Brasil.
Franceschetto explica que outros documentos em posse do Arquivo comprovam o pioneirismo de Santa Teresa na imigração italiana. Ele conta que cidades do Rio Grande do Sul também reivindicavam o reconhecimento, mas o Brasil agora, oficialmente, dá o título à cidade capixaba.