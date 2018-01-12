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  • O Brasil reconhece: Santa Teresa é pioneira na colonização italiana
Leonel Ximenes

O Brasil reconhece: Santa Teresa é pioneira na colonização italiana

A lei sancionada pelo presidente da República institui no calendário oficial brasileiro o dia 26 de junho como data do reconhecimento da cidade capixaba como pioneira da imigração italiana no Brasil

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 12:37

Públicado em 

12 jan 2018 às 12:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fiéis reunidos em torno da primeira igreja de Santa Teresa, no começo do século XX. Crédito: Arquivo Público/Divulgação
Está no Diário Oficial da União: o presidente Michel Temer reconheceu Santa Teresa, na região serrana do Estado, como a primeira cidade italiana do país. A lei sancionada pelo presidente da República institui no calendário oficial brasileiro o dia 26 de junho como data do reconhecimento da cidade capixaba como pioneira da imigração italiana no Brasil.
Segundo o diretor do Arquivo Público do Estado, Cilmar Franceschetto, o decreto presidencial, publicado ontem no Diário Oficial da União, teve por base um documento guardado há 143 anos pelo Arquivo Público. Neste documento, de fevereiro de 1874, o italiano Francesco Melo, da colônia de Santa Leopoldina (que pertencia a Santa Teresa na época), pede ao governo a restituição do valor da sua passagem entre a Itália e o Brasil.
Franceschetto explica que outros documentos em posse do Arquivo comprovam o pioneirismo de Santa Teresa na imigração italiana. Ele conta que cidades do Rio Grande do Sul também reivindicavam o reconhecimento, mas o Brasil agora, oficialmente, dá o título à cidade capixaba.  

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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