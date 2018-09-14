O Brasil ao lado da suécia

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É muito simples a equação da corrupção: ela não se resolve sem o encontro do corruptor com o corrupto e se estabelece prioritariamente onde os tecidos institucionais aparecem esgarçados. O Brasil tem funcionado como uma incubadora desse mal, razão de tanto descrédito popular com a política atualmente. Mensalão, petrolão e tantos outros escândalos superlativos riscaram também a imagem do Brasil no exterior. Aos poucos, contudo, o estigma começa a ser desfeito.

Tanto que nesta semana o país recebeu uma boa notícia. Um levantamento da Transparência Internacional com 44 economias que representam 80% das exportações globais mostrou que o Brasil avançou no combate à corrupção transnacional. Deixou de ser classificado como uma nação com “pouca ou nenhuma aplicação” de empenho para o combate ao pagamento de propina, a pior posição, para ser avaliado como um país de “aplicação moderada”, a segunda categoria mais alta. Estamos na companhia de países como a Suécia, veja só. Não significa que a corrupção tenha sido exterminada, mas que está sendo combatida com mais rigor.

É um progresso relevante, pois é a primeira vez que o país caminha para frente desde que foi incluído no levantamento em 2007. Há um marco global para o comportamento dos países, que precisam investigar e punir as empresas que promovam a corrupção no exterior. São essas diretrizes que alimentam o relatório “Exportando Corrupção 2018: Avaliando a Aplicação da Convenção Anti-Suborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)”.

Os mais céticos podem minimizar esse êxito. Mas, no ambiente doméstico, basta conferir os feitos recentes da Lava Jato. Na África do Sul, a força-tarefa recebeu um prêmio da Associação Internacional do Ministério Público pelas conquistas no combate à corrupção e no fortalecimento do estado democrático de direito. O recado está dado, não há mais espaço para a impunidade.