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Leonel Ximenes

"Nunca sofri preconceito", diz 1ª mulher a comandar a Guarda da Serra

Viviane Aparecida Schlickmann de Oliveira garante que está muito à vontade na função: "Sou respeitada e sinto meu trabalho valorizado"

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 19:15

Públicado em 

08 fev 2019 às 19:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A inspetora Viviane Aparecida Schlickmann de Oliveira, de apenas 27 anos, que comanda a Guarda Civil Municipal da Serra. Crédito: PMS/Divulgação
Primeira mulher a comandar a Guarda Municipal da Serra, Viviane Aparecida Schlickmann de Oliveira, mais conhecida como GCM Oliveira, de 27 anos, tem como desafio principais desafio liderar 106 agentes e contribuir para que continue caindo a taxa de homicídios no município. Ela garante que está muito à vontade na função: “Sou respeitada e sinto meu trabalho valorizado”.
Você entrou há apenas dois anos na Guarda Municipal da Serra. Sente-se preparada para comandá-la?
A formação da Guarda da Serra é ampla e nos prepara também pensando no nível gerencial. O contato com a população nas ruas também traz uma bagagem importante. Mas estou aberta a aprender sempre.
Sentiu alguma forma de preconceito ao assumir a corporação?
Desde que ingressei na Guarda nunca sofri preconceito ou discriminação por ser mulher, muito pelo contrário, sou respeitada e sinto meu trabalho valorizado. A instituição preza pelo tratamento igualitário entre os agentes.
Qual seu maior desafio nessa função?
Aprimorar a parceria com as forças de segurança do Estado para reduzir ainda mais os índices de homicídios na Serra. Além disso, é importante atuar ainda mais forte na prevenção à violência. Segurança pública não se faz somente com policiamento, mas principalmente com políticas públicas para a sociedade.
Por ser mulher, pretende adotar um estilo diferente no comando?
Acredito que a capacidade de liderar e de gerir uma instituição é a mesma em homens e mulheres. Mas, como mulher, entendo que posso contribuir com uma visão observadora. O apoio da corporação, formada pelos 106 agentes, e de toda a Secretaria de Defesa Social serão importantes para o bom andamento dos trabalhos.
Você é a favor da antecipação da maioridade penal e do endurecimento da legislação penal?
A sociedade clama por mudanças na legislação penal que resultem no fim da impunidade. Penso que os legisladores devem estar abertos a ouvir este clamor.
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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