Novo Saldanha da Gama será um sucesso

Finalmente, a “novela” da venda da velha sede do Clube de Natação e Regatas Saldanha da Gama chegou ao fim. A Fecomércio-ES, dentro das exigências do edital de alienação da Prefeitura de Vitória e da municipalidade, com a proposta de aquisição do imóvel, aceitou as exigências do adquirente, fechando o negócio pelo valor de R$ 3,5 milhões, com pagamento à vista e entrega do imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus, além de desocupado.

A PMV, por sua vez, promete reverter o que vai receber da venda da sede do Saldanha na reforma do Mercado da Capixaba, um excelente empreendimento para a cidade.

Quando da inauguração do Centro Cultural Sesc Glória, o prefeito Luciano Rezende nos procurou, junto com a Fecomércio. Do projeto do Centro Cultural, contamos com o apoio do Departamento Nacional do Sesc, através do presidente Antônio Oliveira Santos, um dos grandes incentivadores da educação e da cultura neste país.

O novo empreendimento será utilizado como Museu da Colonização e da Imigração do Espírito Santo, num projeto todo baseado em produção audiovisual

Não é fácil manter um Centro Cultural do porte do Sesc Glória. É preciso ter dinheiro, equilíbrio e não deixar ser levado pela vaidade pessoal e alheia, que quer tudo de graça. Educação, cultura e lazer custam caro e, se não houver colaboração e participação, vai à falência, como está ocorrendo no país com grandes casas de espetáculo públicas e privadas.

As ideias da aquisição da velha sede do Saldanha da Gama são três: a primeira, apenas por ver um impressionante patrimônio, tombado nacionalmente, sendo destruído pela ação do tempo, pela falta de uso. Segundo, para ver o imóvel que se destaca na entrada da Baía de Vitória, ombreando-se com o fantástico Penedo, ser restaurado e entregue a um uso nobre. Terceiro: o novo empreendimento será utilizado como Museu da Colonização e da Imigração do Espírito Santo, num projeto todo baseado em produção audiovisual, um lugar de grandes reuniões, convenções, conferências e área de recreação.

Os custos da reforma serão avaliados e todo o projeto ocupacional será tratado por pessoas especializadas. Primeiro, a recuperação; paralelamente, os estudos dos projetos audiovisuais. A antiga sede do Saldanha da Gama, construída a partir de 1902, está totalmente deteriorada e precisa de um banho de loja para que sua arquitetura volte a brilhar. Vai ser um sucesso. A cidade e sua sociedade ganharão.