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  • No ES, 15 presidentes de partidos foram derrotados nas urnas
Vitor Vogas

No ES, 15 presidentes de partidos foram derrotados nas urnas

Sejam políticos tradicionais, sejam menos conhecidos, todos eles foram barrados pelo eleitorado capixaba. Em comum, dirigem os próprios partidos

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 20:05

Públicado em 

09 out 2018 às 20:05
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

César Colnago e Givaldo Vieira são, respectivamente, presidentes do PSDB e do PCdoB no Espírito Santo Crédito: Gildo Loyola
Dificilmente um eleitor vai votar pensando “esse candidato é dirigente partidário, então não vou votar nele”. Mas o fato é que nada menos do que 15 presidentes de partidos políticos no Estado foram derrotados nas urnas no último domingo (7).
A maioria deles concorreu a deputado federal. Dois foram candidatos a deputado estadual e outro disputou e perdeu a eleição ao governo estadual.
Esse “não, senhor” dado pelo eleitor capixaba aos presidentes de partidos é outro forte sinal da altíssima rejeição à classe política tradicional que foi uma das marcas este pleito.
Segue a lista completa dos presidentes barrados:
1. Givaldo Vieira (PCdoB) - candidato a deputado federal (reeleição)
2. Lelo Coimbra (MDB) - candidato a deputado federal (reeleição)
3. Marcus Vicente (PP) - candidato a deputado federal (reeleição)
4. César Colnago (PSDB) - candidato a deputado federal
5. Jacqueline Nonato (PMB) - candidata a deputada federal
6. João Coser (PT) - candidato a deputado federal
7. Jorge Silva (SDD) - candidato a deputado federal
8. Neucimar Fraga (PSD) - candidato a deputado federal
9. Reginaldo Almeida (PSC) - candidato a deputado federal
10. Sandro Locutor (PROS) - candidato a deputado federal
11. Serjão Magalhães (PTB) - candidato a deputado federal 
12. Vasco Alves (PPL) - candidato a deputado federal 
13. Eliana Dadalto (PTC) - candidata a deputada estadual (reeleição)
14. Rogerinho Pinheiro (PHS) - candidato a deputado estadual
15. André Moreira (PSOL) - candidato ao governo do Estado
 

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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