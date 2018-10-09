No ES, 15 presidentes de partidos foram derrotados nas urnas

César Colnago e Givaldo Vieira são, respectivamente, presidentes do PSDB e do PCdoB no Espírito Santo Crédito: Gildo Loyola

Dificilmente um eleitor vai votar pensando “esse candidato é dirigente partidário, então não vou votar nele”. Mas o fato é que nada menos do que 15 presidentes de partidos políticos no Estado foram derrotados nas urnas no último domingo (7).

A maioria deles concorreu a deputado federal. Dois foram candidatos a deputado estadual e outro disputou e perdeu a eleição ao governo estadual.

Esse “não, senhor” dado pelo eleitor capixaba aos presidentes de partidos é outro forte sinal da altíssima rejeição à classe política tradicional que foi uma das marcas este pleito.

Segue a lista completa dos presidentes barrados:

1. Givaldo Vieira (PCdoB) - candidato a deputado federal (reeleição)

2. Lelo Coimbra (MDB) - candidato a deputado federal (reeleição)

3. Marcus Vicente (PP) - candidato a deputado federal (reeleição)

4. César Colnago (PSDB) - candidato a deputado federal

5. Jacqueline Nonato (PMB) - candidata a deputada federal

6. João Coser (PT) - candidato a deputado federal

7. Jorge Silva (SDD) - candidato a deputado federal

8. Neucimar Fraga (PSD) - candidato a deputado federal

9. Reginaldo Almeida (PSC) - candidato a deputado federal

10. Sandro Locutor (PROS) - candidato a deputado federal

11. Serjão Magalhães (PTB) - candidato a deputado federal

12. Vasco Alves (PPL) - candidato a deputado federal

13. Eliana Dadalto (PTC) - candidata a deputada estadual (reeleição)

14. Rogerinho Pinheiro (PHS) - candidato a deputado estadual

15. André Moreira (PSOL) - candidato ao governo do Estado