No ES, 15 presidentes de partidos foram derrotados nas urnas

Dificilmente um eleitor vai votar pensando “esse candidato é dirigente partidário, então não vou votar nele”. Mas o fato é que nada menos do que 15 presidentes de partidos políticos no Estado foram derrotados nas urnas no último domingo (7).
A maioria deles concorreu a deputado federal. Dois foram candidatos a deputado estadual e outro disputou e perdeu a eleição ao governo estadual.
Esse “não, senhor” dado pelo eleitor capixaba aos presidentes de partidos é outro forte sinal da altíssima rejeição à classe política tradicional que foi uma das marcas este pleito.
Segue a lista completa dos presidentes barrados:
1. Givaldo Vieira (PCdoB) - candidato a deputado federal (reeleição)
2. Lelo Coimbra (MDB) - candidato a deputado federal (reeleição)
3. Marcus Vicente (PP) - candidato a deputado federal (reeleição)
4. César Colnago (PSDB) - candidato a deputado federal
5. Jacqueline Nonato (PMB) - candidata a deputada federal
6. João Coser (PT) - candidato a deputado federal
7. Jorge Silva (SDD) - candidato a deputado federal
8. Neucimar Fraga (PSD) - candidato a deputado federal
9. Reginaldo Almeida (PSC) - candidato a deputado federal
10. Sandro Locutor (PROS) - candidato a deputado federal
11. Serjão Magalhães (PTB) - candidato a deputado federal
12. Vasco Alves (PPL) - candidato a deputado federal
13. Eliana Dadalto (PTC) - candidata a deputada estadual (reeleição)
14. Rogerinho Pinheiro (PHS) - candidato a deputado estadual
15. André Moreira (PSOL) - candidato ao governo do Estado