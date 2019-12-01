"Ninguém tá Olhando" é sobre questionar regras, diz Daniel Rezende

Eu tinha uma vontade de fazer uma série que questionasse a humanidade, principalmente de fazer uma comédia ácida e irreverente pra poder olhar o ser humano criticá-lo ou questioná-lo. A melhor maneira de você criticar o ser humano é inventar um ser que não existe, aí você pode falar mal dele o quanto quiser (risos). A metáfora somos todos nós. A ideia era fazer essa releitura desse ser mítico, o anjo da guarda, que está em todas as religiões, todas as culturas, filosofias e em quase todas as espiritualidades e fazer uma versão que você nunca viu deles - tanto que eles nem chamam anjos, são angelus. Têm suas regras próprias, seu universo próprio nesse lugar burocrático. Isso define o lugar onde eles trabalham, a roupa que vestem, a maneira como se portam antes de quebrar as regras. É na verdade uma metáfora de pessoas que vivem a vida inteira e nunca questionam o que é pré-estabelecido e o que lhes foi ensinado.