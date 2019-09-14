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Assalto na Serra

Nervosa, refém é obrigada a tomar água com açúcar para se acalmar

Casal de ambulantes foi rendido por três criminosos quando chegavam em casa, no bairro Barcelona, na Serra. Assaltantes levaram o carro da família, eletrônicos, cerveja e até carne congelada

Publicado em 

14 set 2019 às 10:36

Publicado em 14 de Setembro de 2019 às 10:36

Mulher e marido foram rendidos dentro de casa e ficaram reféns por cerca de uma hora Crédito: Glacieri Carraretto
Um casal de ambulantes ficou refém de assaltantes por cerca de uma hora dentro de casa, na madrugada deste sábado (14), em Barcelona, na Serra. Os três criminosos tomaram cerveja durante o roubo e até fizeram água com açúcar para acalmar uma das vítimas.
A mulher de 55 anos e o marido dela, de 60 anos, foram rendidos quando chegavam em casa, por volta de 00h10. Eles voltavam da pracinha do bairro, onde vendem churrasquinho há 13 anos.
“Eu cheguei com o nosso carro e estacionei na garagem. Saí na rua para ajudar meu marido a entrar com o carrinho de churrasquinho que ele vinha trazendo quando percebi que os ladrões vinham na nossa direção”, contou a ambulante.
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Ela e o marido foram levados para dentro da residência. O casal foi obrigado a ficar no quarto enquanto os outros dois criminosos pegavam o que podiam da residência.
“Um deles mostrou uma arma e ficou com a gente. Eu fiquei muito nervosa, não parava de chorar, por isso um dos bandidos fez água com açúcar pra mim”, lembrou a vítima, que chorava muito enquanto relatava o drama vivido.
Foi um pedido dela que fez com que o casal não fosse amarrado. “Eles disseram que iriam nos amarrar. Eu pedi que não fizessem isso, disse que não iríamos reagir, meu marido tem 60 anos e eu tenho problemas de saúde, foi o que falei”, contou.
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ASSALTANTES AINDA BEBERAM CERVEJA
O carro do casal, um modelo Etios de cor prata, e também o carro em que os criminosos chegaram, um Gol de cor verde, foram carregados com os eletrodomésticos da casa dos ambulantes: micro-ondas, televisão, celulares, computador e até carnes congeladas foram levados pelos assaltantes.
Também foram levados seis fardos de cerveja latão e um de long neck, além de cerca de R$ 2 mil em dinheiro. “Reviraram tudo, cada gaveta de casa. Até tomaram cerveja enquanto pegavam as coisas. Tudo o que demoramos anos para comprar, parcelado em várias vezes, com o suor do nosso trabalho, foi levado. Nem os produtos pra ir trabalhar hoje temos mais”, lamentou a ambulante.
O assalto durou cerca de uma hora. Porém, os vizinhos já haviam percebido que tinha algo de errado acontecido e acionaram a Polícia Militar. Eles reclamaram que somente uma hora depois, a PM foi ao local.
“Aqui não passa viatura nenhuma. E os criminosos sabem disso, que não tem policiamento. Estamos abandonados em Barcelona”, desabafou a ambulante.
 A vítima procurou a Delegacia Regional de Serra onde registrou o crime. O caso será investigado pela Polícia Civil. 
POLÍCIA MILITAR
Em relação à reclamação de que a viatura teria demorado uma hora para chegar ao local do crime, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que o chamado ao Ciodes foi feito às 0h56 e a viatura chegou às 1h22. Assim, o tempo de resposta foi de 26 minutos. Na nota, a PM diz que Barcelona conta com uma viatura exclusiva para a área comercial, além das demais viaturas que circulam por todo o bairro.
A corporação também disse que o policiamento é realizado com base no mapa do crime, por isso é importante que em caso de suspeita ou ocorrência de crime em andamento uma viatura seja sempre acionada via Ciodes (190), pois o levantamento dos pontos e regiões mais sensíveis é feito, principalmente, com base nesses registros, que possibilitam o estudo de ações estratégicas para cada local.
 
 

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