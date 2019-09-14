Nervosa, refém é obrigada a tomar água com açúcar para se acalmar

Mulher e marido foram rendidos dentro de casa e ficaram reféns por cerca de uma hora Crédito: Glacieri Carraretto

Um casal de ambulantes ficou refém de assaltantes por cerca de uma hora dentro de casa, na madrugada deste sábado (14), em Barcelona, na Serra . Os três criminosos tomaram cerveja durante o roubo e até fizeram água com açúcar para acalmar uma das vítimas.

A mulher de 55 anos e o marido dela, de 60 anos, foram rendidos quando chegavam em casa, por volta de 00h10. Eles voltavam da pracinha do bairro, onde vendem churrasquinho há 13 anos.

“Eu cheguei com o nosso carro e estacionei na garagem. Saí na rua para ajudar meu marido a entrar com o carrinho de churrasquinho que ele vinha trazendo quando percebi que os ladrões vinham na nossa direção”, contou a ambulante.

Ela e o marido foram levados para dentro da residência. O casal foi obrigado a ficar no quarto enquanto os outros dois criminosos pegavam o que podiam da residência.

“Um deles mostrou uma arma e ficou com a gente. Eu fiquei muito nervosa, não parava de chorar, por isso um dos bandidos fez água com açúcar pra mim”, lembrou a vítima, que chorava muito enquanto relatava o drama vivido.

Foi um pedido dela que fez com que o casal não fosse amarrado. “Eles disseram que iriam nos amarrar. Eu pedi que não fizessem isso, disse que não iríamos reagir, meu marido tem 60 anos e eu tenho problemas de saúde, foi o que falei”, contou.

ASSALTANTES AINDA BEBERAM CERVEJA

O carro do casal, um modelo Etios de cor prata, e também o carro em que os criminosos chegaram, um Gol de cor verde, foram carregados com os eletrodomésticos da casa dos ambulantes: micro-ondas, televisão, celulares, computador e até carnes congeladas foram levados pelos assaltantes.

Também foram levados seis fardos de cerveja latão e um de long neck, além de cerca de R$ 2 mil em dinheiro. “Reviraram tudo, cada gaveta de casa. Até tomaram cerveja enquanto pegavam as coisas. Tudo o que demoramos anos para comprar, parcelado em várias vezes, com o suor do nosso trabalho, foi levado. Nem os produtos pra ir trabalhar hoje temos mais”, lamentou a ambulante.

O assalto durou cerca de uma hora. Porém, os vizinhos já haviam percebido que tinha algo de errado acontecido e acionaram a Polícia Militar. Eles reclamaram que somente uma hora depois, a PM foi ao local.

“Aqui não passa viatura nenhuma. E os criminosos sabem disso, que não tem policiamento. Estamos abandonados em Barcelona”, desabafou a ambulante.

A vítima procurou a Delegacia Regional de Serra onde registrou o crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.

POLÍCIA MILITAR

Em relação à reclamação de que a viatura teria demorado uma hora para chegar ao local do crime, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que o chamado ao Ciodes foi feito às 0h56 e a viatura chegou às 1h22. Assim, o tempo de resposta foi de 26 minutos. Na nota, a PM diz que Barcelona conta com uma viatura exclusiva para a área comercial, além das demais viaturas que circulam por todo o bairro.

A corporação também disse que o policiamento é realizado com base no mapa do crime, por isso é importante que em caso de suspeita ou ocorrência de crime em andamento uma viatura seja sempre acionada via Ciodes (190), pois o levantamento dos pontos e regiões mais sensíveis é feito, principalmente, com base nesses registros, que possibilitam o estudo de ações estratégicas para cada local.



