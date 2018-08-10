Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Não se trata apenas de tolerância da mulher no mercado de trabalho
Mulheres

Não se trata apenas de tolerância da mulher no mercado de trabalho

Longe de tolerar, é imprescindível que se aprenda a reconhecer o trabalho que a mulher vem executando, indubitavelmente com maestria, nas organizações

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 13:25

Públicado em 

10 ago 2018 às 13:25

Colunista

Mercado de trabalho com homens e mulheres Crédito: Pixabay
Herta Torres*
Nos últimos anos, muito se tem falado sobre diversidade. O tema tem vindo à tona nos mais variados ambientes e protagoniza debates, por vezes acalorados, na televisão, no cinema, nas salas de aula e nas redes sociais. O mercado de trabalho não está imune à essa discussão nem tampouco impassível diante do assunto. Ao contrário. Guiadas pela necessidade de construir uma sociedade mais igualitária, as empresas têm se visto à frente de novos desafios e buscam se adaptar a um modelo mais inclusivo de negócio.
A inserção das mulheres na força de trabalho é uma dessas frentes. Dados em nível mundial, recentemente divulgados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), revelam que enquanto 75% dos homens com mais de 15 anos estão no mercado, entre as mulheres essa proporção é de 48,5% (março/2018). Em março deste ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou pesquisa mostrando que apenas 37,8% das posições de liderança no país são ocupadas por mulheres.
Somente homens e mulheres unidos por um senso comum em torno de um bem-estar universal serão capazes de produzir mudanças em situações que têm inferiorizado as mulheres ao longo da história
Para que se consiga ampliar esses números e reduzir as diferenças, é preciso mudar a cultura e a forma de lidar com a questão. Há quem considere, por exemplo, que as desigualdades de gênero no mercado de trabalho são uma forma de preconceito contra as mulheres e que seu contraponto seria, então, adotar uma postura de mais tolerância.
Mas esse não é o caminho. Na ideia da tolerância está implícita a noção de que o outro seja portador de diferenças inatas que precisam ser toleradas por aquele que se julga em um nível mais elevado. Como dizia o escritor José Saramago, a tolerância não basta. “Quando se tolera, apenas se concede, e essa não é uma relação de igualdade, mas de superioridade de um sobre o outro”, afirmava o consagrado português.
E realmente não é disso que o mercado precisa. Longe de tolerar, é imprescindível que se aprenda a reconhecer o trabalho que a mulher vem executando, indubitavelmente com maestria, nas organizações. Essa avaliação vem da experiência de quem atua hoje com pelo menos 60% das posições de lideranças diretas de mulheres, com resultados igualmente satisfatórios.
Somente homens e mulheres unidos por um senso comum em torno de um bem-estar universal serão capazes de produzir mudanças em situações que têm inferiorizado as mulheres ao longo da história. Só assim superaremos diferenças e seremos capazes de aproveitar, integralmente, a diversidade incontestável da humanidade.
*A autora é gerente de Comunicação e Relações Institucionais de uma produtora de aço
 

Tópicos Relacionados

empresas mulher oportunidades
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O comentarista esportivo Caio Ribeiro participa do primeiro Encontro Mercado da Rede Gazeta de 2026
Caio Ribeiro, da TV Globo, desembarca em Vitória para encontro com mercado publicitário na Rede Gazeta
Imagem de destaque
Lavrador morre ao bater com moto em carro em Marilândia
Imagem de destaque
Frângula: para que serve, benefícios e como fazer o chá da planta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados