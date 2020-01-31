Não se abre a “caixa-preta” do BNDES criando-se outra, e mais dispendiosa

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Crédito: Arquivo/Agência Brasil

O contrato de auditoria que prometia abrir a famigerada “caixa-preta” do BNDES acabou por se transformar, no final das contas, numa verdadeira “caixa-preta”. Isso porque após vários aditivos no contrato de auditoria firmado com o escritório estrangeiro Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (que, por sua vez, subcontratou o escritório Levy & Salomão), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social desembolsou quase R$ 50 milhões para verificar a higidez e a legalidade de algumas operações da instituição.

Essa bandeira de campanha eleitoral, assim como o “kit gay” ou outras especulações da espécie, se mostrou uma verdadeira falácia, senão, uma contradição. A auditoria que fez o BNDES arcar com gastos de R$ 45 milhões concluiu pela ausência de evidências de corrupção ou de outros crimes em certas operações do banco durante as gestões petistas.

Conquanto no último dia 21 o presidente Bolsonaro tenha afirmado que “a caixa-preta já foi aberta, bilhões gastos em outros países”, sem a possibilidade de sustentar sua tese de crimes no BNDES, ele acabou por encerrar a coletiva de imprensa sem responder outras perguntas. Uma das perguntas que merecia e ainda padece de resposta é, justamente, acerca do alto valor pago por essa auditoria, encarecida, notadamente, pelos aditivos autorizados com fundamentação insuficiente, lacunosa, ou, até mesmo, ausente.

Ou seja, a pretexto de abrir-se uma “caixa-preta” - idealizada no âmbito da polarização eleitoral -, acabou-se por criar uma “caixa-preta” ainda mais palpável, aquela por trás do alto custo da auditoria.

Frise-se que a auditoria é, sim, importante para assegurar a mínima transparência das contas públicas. Entretanto, o alto custo gasto para tal mister deve, igualmente, ser esmiuçado, por coerência, ao menos.

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