"Não há sinalização sobre áreas de risco", diz leitor sobre Praia Grande

campanha de combate ao racismo em uma creche de Vitória foi um dos assuntos abordados por nossa reportagem que chamou a atenção dos leitores. Em e-mail enviado à redação, Aélcio De Bruim elogiou o projeto e comentou: "Respeito às diferenças se aprende na família e na escola." Umafoi um dos assuntos abordados por nossa reportagem que chamou a atenção dos leitores. Em e-mail enviado à redação, Aélcio De Bruim elogiou o projeto e comentou: "Respeito às diferenças se aprende na família e na escola."

Um acidente em Cariacica, um afogamento em Fundão e o Dia dos Professores também estiveram na pauta dos internautas. Confira alguns comentários coletados em nossos canais:

Combate ao racismo

Linda a reportagem de sábado (13/10), com o título “Campanha em creche em combate ao racismo”. Os professores empenhados em trabalhar as diferenças nas escolas, antes de tudo, provocaram uma reunião com os pais. Esse foi o ponto alto do projeto, que os pais saibam do que se trata. Inclusive, a família está preocupada com este tema. Todos sabem o que aconteceu no mês passado, no Sul do Brasil, quando um aluno atirou em vários colegas e depois disse que a culpa é dos pais das vítimas, em virtude do bullying que sofria. Respeito às diferenças se aprende na família e na escola. (Aélcio De Bruim, por e-mail)

Risco

(Sobre professor que morreu afogado em Praia Grande, Fundão)

Muito triste! Que fique claro a todos que frequentam Praia Grande que próximo à ponte “o rio“ é muito perigoso, parece tranquilo, mas não é! O mar muda com facilidade. Mesmo com salva-vidas ainda é um risco não alertado em placas, infelizmente! Minha solidariedade à família. (Josi Wagner, via Facebook) Muito triste! Que fique claro a todos que frequentam Praia Grande que próximo à ponte “o rio“ é muito perigoso, parece tranquilo, mas não é! O mar muda com facilidade. Mesmo com salva-vidas ainda é um risco não alertado em placas, infelizmente! Minha solidariedade à família. (Josi Wagner, via Facebook)



Risco 2

Passou da hora de a prefeitura colocar placas de aviso sobre o perigo da correnteza. Aparentemente a praia é tranquila, mas quantas pessoas já perderam a vida nesse lugar? Com a chegada do verão, os turistas não conhecem os pontos críticos e, infelizmente, não há sinalização sobre essas áreas de risco... Muito triste, que Deus conforte o coração da família. (Joelma Sales, via Facebook)

Dia do Professor

No Brasil, 15 de outubro é Dia do Professor. A data relembra um decreto imperial de 1827, que criou o ensino público no país. “Se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro”, disse Dom Pedro II. Nos dias atuais, não há muito o que comemorar, diante de tantas dificuldades, com salários baixos, desrespeito nas salas de aula, desmotivação. Todavia se espera que o futuro presidente, governadores e parlamentares eleitos procurem prestigiar agendas que valorizem os professores, categoria sem a qual se torna impossível fazer de qualquer país uma grande nação. (Gilberto Clementino dos Santos, por e-mail)