"Não é mais vergonha levar comida para praia", diz leitora sobre preços

Peroá servido em Manguinhos Crédito: Ricardo Medeiros

Reportagem de A Gazeta esteve nas praias da Grande Vitória para ver o quanto custa passar um dia na areia , diante do mar, durante o verão. O passeio incluiu Vitória (Camburi e Curva da Jurema), Vila Velha (Praia da Costa e Itapoã), Serra (Manguinhos) e Guarapari (Bacutia e Praia do Morro). Do picolé, passando pelo aluguel de barraca, até o peroá com fritas, a média de gastos diária chegou à quantia de R$ 141. Os leitores que costumam frequentar as praias na temporada não se assustaram com o valor salgado.

Tanto que muitos deles disseram que sim, levam os alimentos e as bebidas de casa, não só para economizar, mas também por segurança. Só assim são capazes de saber a procedência dos produtos, e a saúde agradece. A antiga "farofada", agora repaginada, está cada vez mais aceita, como se vê. Veja abaixo alguns comentários.

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Antigamente era vergonha levar a comida e bebida. Hoje normal levar o que vai ser consumido. Você sabe o que está consumindo. Ainda economiza. Tem muita exploração, ainda mais quem é turista. Os vendedores querem ganhar para ano todo. (Rosiani Basoni)

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Eu levo tudo de casa , cerveja, água na garrafa pet de 2 litros congelada, tira-gosto, biscoito pras crianças, pão com presunto, umas linguiças calabresas aceboladas com pimentão e farofa, pra dizer que eu não compro nadaaaaa... só compro um picolé porque o calor pede. (Thiago Silva)

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Nem no Caribe paguei 100$ em um prato de petiscos. Preço surreal e com comida muita das vezes de péssima qualidade (não generalizando). (Gustavo Arpa)

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Jacaraípe está a maior exploração. (Sel Eletro)

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Acho um absurdo. Na Grande Vitória, a maioria dos frequentadores são da região mesmo e poderiam comprar se os preços não fossem tão caros. Eu não compro, me sinto roubada. Os quiosques poderiam vender mais, ter mais clientes (Que frequentam o ano todo) se não cobrassem tão caro. O preço foge da realidade. (Marcela Junqueira)

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Fardo de latão no supermercado: 40 reais em média. Frango assado: 30 reais. Ver o comerciante puto da vida com seu piquenique na frente do quiosque dele: Não tem preço! (Camilo Magiero)

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Prefiro levar as frutas e um bom lanche de casa, saudável, sei a procedência e gasto bem menos!!! (Siderlei Oliveira)

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O custo de vida no ES é muito caro, não só nas praias, quando um Uber me cobrou R$ 72,00 do aeroporto para Vila Velha quase enfartei, com este valor no Rio de Janeiro fui do Centro até Recreio dos Bandeirantes, capixaba só tomando fumo. (Henrique Vix)

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Por apenas dois rins, você consegue passar duas horas tranquilamente. Aliás pra que ter eles se você não vai beber água no preço de R$ 16,00 o litro? (Alison Almeida)

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Nao compro uma água na praia. Levo tudo que preciso de casa mesmo. (Francisco Mello)

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Como dizia o velho Julius, “Se eu não comprar nada, o desconto é maior” kkkkk (Igor Oliveira Amorin)

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