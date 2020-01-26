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Empreendedores do ES

Na Lata: Experimento Intercâmbio quer expandir no ES

Jogo rápido com a empresária Jackeline Teubner Guasti

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

26 jan 2020 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Jackeline Teubner Guasti é diretora da Experimento Intercâmbio Vitória  Crédito: Experimento Intercâmbio/Divulgação
Há 11 anos no mercado capixaba, com uma unidade em Vitória, a Experimento Intercâmbio tem planos de expandir. Para 2020, a empresária responsável por comandar o negócio Jackeline Teubner Guasti diz que pretende abrir pelo menos uma unidade. E que no médio prazo tem interesse de chegar com a marca a outros municípios do Estado. Mas ela não revela quais são os locais nem as estratégias para o crescimento.
A empresária afirma estar otimista com a recuperação da economia e pondera que a expectativa da Associação Brasileira de Intercâmbio é de que o setor cresça 10% em 2020. 
Sobre o negócio, Jackeline comenta que o público da empresa é variado indo de adolescentes e estudantes, passando por executivos até pessoas com mais de 60 anos. Entre os países mais procurados para a experiência de intercâmbio estão: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra e  França. 

PERFIL

  • Nome: Jackeline Teubner Guasti
  • Empresa: Experimento Intercâmbio Cultural (franquia)
  • No mercado: há 11 anos no mercado capixaba
  • Negócio: Turismo educacional e de lazer
  • Atuação: Espírito Santo
  • Funcionários: 5

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia:

Acredito que este ano é um ano mais positivo e que será de muitas oportunidades

Pedra no sapato:

A falta de conhecimento de algumas pessoas em relação às oportunidades da área de turismo educacional. Muitas vezes pelo medo ou desconhecimento, elas demonstram desinteresse.

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Nunca!

Exemplo de pergunta?

Vejo nossos clientes, que chamamos de experimenters, realizando seus sonhos.

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...:

A concepção de que turismo é para poucos e aumentaria a divulgação sobre as oportunidades que existem para diferentes pessoas e perfis.

Minha empresa precisa evoluir em:

Estamos em constante evolução. E algo que vamos sempre trabalhar para melhorar é na apresentação de programas de viagens diferenciados.

Se começasse um novo negócio seria...:

Na mesma área.  Fiz faculdade na área de turismo e o ramo é apaixonante. 

Futuro:

Queremos cada vez mais desenvolver novos programas e apresentar novas opções para os nossos clientes, como os programas de liderança feminina que iniciamos na França. Além disso, temos planos de expansão.

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

Gosto muito da trajetória da Luiza Trajano, que comanda a rede varejista Magazine Luiza. Ela teve a capacidade de transformar uma pequena loja do interior de São Paulo em uma das maiores redes de varejo do país. 
Unidade da Experimento Intercâmbio em Vitória Crédito: Experimento Intercâmbio/Divulgação

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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