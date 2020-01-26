Na Lata: Experimento Intercâmbio quer expandir no ES

Há 11 anos no mercado capixaba, com uma unidade em Vitória, a Experimento Intercâmbio tem planos de expandir. Para 2020, a empresária responsável por comandar o negócio Jackeline Teubner Guasti diz que pretende abrir pelo menos uma unidade. E que no médio prazo tem interesse de chegar com a marca a outros municípios do Estado. Mas ela não revela quais são os locais nem as estratégias para o crescimento.