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Empreendedores do ES

Na Lata: Escola Americana de Vitória vai investir R$ 20 milhões no ES

Jogo rápido com a empresária Mariana Arnal Sperancin Buaiz

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

19 jan 2020 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Mariana Arnal Sperancin Buaiz  é vice-presidente da Escola Americana de Vitória Crédito: Camilla Baptistin
A Escola Americana de Vitória está há pouco tempo no mercado capixaba. Iniciou suas atividades em Vitória em 2018. Mas os planos para crescer são grandes. Tanto é que a empresa está investindo R$ 5 milhões em uma nova sede, que a partir deste ano passa a funcionar em Bento Ferreira, no espaço do Ginásio Álvares Cabral, conforme contou a empresária e vice-presidente da escola, Mariana Arnal Sperancin Buaiz.
Além do projeto, que contempla neste primeiro momento a oferta de ensino para crianças de até 10 anos, a escola - que trabalha com um conceito de educação internacional - planeja expandir e investir até R$ 20 milhões em uma segunda etapa, com a ampliação do ensino para o Fundamental II e o Ensino Médio. 
Com o novo campus,  que ocupará uma área total de 11.000 metros quadrados (m²), a escola abriu novas turmas, incluiu atividades curriculares na grade e irá passar dos 58 alunos para aproximadamente 150 estudantes. "A educação internacional é um segmento de mercado promissor no Brasil e no Espírito Santo", destacou Mariana que também mostrou-se otimista com a recuperação da economia.

PERFIL

  • Nome: Mariana Arnal Sperancin Buaiz
  • Empresa: Escola Americana de Vitória
  • No mercado: Desde 2018
  • Negócio: Educação Internacional
  • Atuação: Vitória (com abrangência na Grande Vitória)
  • Funcionários: 70
Sala da Escola Americana de Vitória Crédito: Agência Set Comunicação/Divulgação

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia:

O país está otimista em relação à economia em 2020. Este cenário, claro, se torna mais propenso a novos negócios.

Pedra no sapato:

Me incomoda perceber que nem todos entenderam a relevância da educação internacional e alguns ainda acham que ela se restringe a, apenas, dominar outro idioma.

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Para mim, essa hipótese está fora de questão.

Solto fogos quando:

Vejo crianças interagindo na língua inglesa, sendo protagonistas do próprio aprendizado.

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria:

Aceleraria a implantação do conceito de educação internacional em todo o Espírito Santo. Os desafios do mundo globalizado demandam uma formação pautada em currículos multiculturais, que contemplem as competências necessárias para lidar com as exigências modernas.

Minha empresa precisa evoluir em:

A mudança é uma constante na educação. Nos mantemos em permanente evolução.

Se começasse um novo negócio seria:

Novamente na área da educação.

Futuro:

Oferecer um ambiente escolar em que habilidades de pensamento de ordem superior (síntese, análise, pensamento sistêmico, aplicação e raciocínio divergente) sejam adequadamente estimuladas e cultivadas.

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

Jorge Paulo Lemann, um dos fundadores da renomada e diferenciada escola Eleva. Dono de um império que inclui Ambev, Burger King e Heinz.
Perspectiva da Escola Americana de Vitória Crédito: Agência Set Comunicação/Divulgação

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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