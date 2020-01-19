Na Lata: Escola Americana de Vitória vai investir R$ 20 milhões no ES

A Escola Americana de Vitória está há pouco tempo no mercado capixaba. Iniciou suas atividades em Vitória em 2018. Mas os planos para crescer são grandes. Tanto é que a empresa está investindo R$ 5 milhões em uma nova sede, que a partir deste ano passa a funcionar em Bento Ferreira, no espaço do Ginásio Álvares Cabral, conforme contou a empresária e vice-presidente da escola, Mariana Arnal Sperancin Buaiz.
Além do projeto, que contempla neste primeiro momento a oferta de ensino para crianças de até 10 anos, a escola - que trabalha com um conceito de educação internacional - planeja expandir e investir até R$ 20 milhões em uma segunda etapa, com a ampliação do ensino para o Fundamental II e o Ensino Médio.
Com o novo campus, que ocupará uma área total de 11.000 metros quadrados (m²), a escola abriu novas turmas, incluiu atividades curriculares na grade e irá passar dos 58 alunos para aproximadamente 150 estudantes. "A educação internacional é um segmento de mercado promissor no Brasil e no Espírito Santo", destacou Mariana que também mostrou-se otimista com a recuperação da economia.
PERFIL
- Nome: Mariana Arnal Sperancin Buaiz
- Empresa: Escola Americana de Vitória
- No mercado: Desde 2018
- Negócio: Educação Internacional
- Atuação: Vitória (com abrangência na Grande Vitória)
- Funcionários: 70
JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR
Economia:
O país está otimista em relação à economia em 2020. Este cenário, claro, se torna mais propenso a novos negócios.
Pedra no sapato:
Me incomoda perceber que nem todos entenderam a relevância da educação internacional e alguns ainda acham que ela se restringe a, apenas, dominar outro idioma.
Tenho vontade de fechar as portas quando:
Para mim, essa hipótese está fora de questão.
Solto fogos quando:
Vejo crianças interagindo na língua inglesa, sendo protagonistas do próprio aprendizado.
Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria:
Aceleraria a implantação do conceito de educação internacional em todo o Espírito Santo. Os desafios do mundo globalizado demandam uma formação pautada em currículos multiculturais, que contemplem as competências necessárias para lidar com as exigências modernas.
Minha empresa precisa evoluir em:
A mudança é uma constante na educação. Nos mantemos em permanente evolução.
Se começasse um novo negócio seria:
Novamente na área da educação.
Futuro:
Oferecer um ambiente escolar em que habilidades de pensamento de ordem superior (síntese, análise, pensamento sistêmico, aplicação e raciocínio divergente) sejam adequadamente estimuladas e cultivadas.
Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:
Jorge Paulo Lemann, um dos fundadores da renomada e diferenciada escola Eleva. Dono de um império que inclui Ambev, Burger King e Heinz.