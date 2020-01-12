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Empreendedores do ES

Na Lata: Benevix quer adquirir empresas para expandir negócios no país

Jogo rápido com o empresário Flávio Cossetti

Públicado em 

12 jan 2020 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Flávio Cossetti é diretor da Benevix Crédito: Benevix/Divulgação
Há 10 anos no mercado, a Benevix, do ramo de administração de planos de saúde e odontológicos, quer ampliar sua atuação no cenário nacional.  Hoje com um market share (participação) de 8%, a empresa capixaba tem uma meta ousada para 2020: alcançar a marca de 20% da fatia do segmento. 
O diretor Flávio Cossetti diz que para isso a companhia tem planos de adquirir empresas Brasil afora.  Segundo ele,  já foram mapeados três potenciais alvos para fusões e aquisições.  "São três players de diferentes Estados", afirmou sem dar muitos detalhes. 
O empresário contou ainda que 2020 será um ano de muitos investimentos, tanto em tecnologia quanto na parte de instalações físicas de novas unidades. "Somando, vamos investir quase R$ 10 milhões neste ano. O investimento em tecnologia é essencial porque é através dela que vamos ganhar mais eficiência." 

PERFIL

  • Nome: Flávio Cossetti
  • Empresa: Benevix Administradora de Benefícios
  • No mercado: Há 10 anos
  • Negócio: Administradora de planos de saúde e odontológicos
  • Atuação: Nacional, com presença física no Espírito Santo (base), São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e Distrito Federal
  • Funcionários: 190

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia:

Acredito que teremos uma boa retomada. Nossos planos se intensificam neste ano. Melhorando a economia para as empresas, na esteira do crescimento, vislumbramos muitas oportunidades para a nossa empresa.

Pedra no sapato:

As despesas crescentes da assistência médica. Precisamos achar uma forma de conseguir curar as pessoas dentro de um custo que caiba no bolso das famílias.

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Jamais!

Solto fogos quando:

Avaliamos os projetos realizados e conseguimos pagar bônus para o nosso pessoal. É muito gratificante.

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria:

Eu flexibilizaria as regras para o estabelecimento de produtos de saúde de tal maneira que pudesse reduzir a mensalidade, garantir cobertura para clientes e tornar esse produto mais acessível à população.

Minha empresa precisa evoluir em:

Tecnologia para ganhar escala de forma mais precisa.

Se começasse um novo negócio seria:

Ligado à área de saúde e gestão de hospitais.

Futuro:

Queremos expandir e ganhar mais representatividade no mercado nacional, ampliando o market share de 8% para 20% em 2020.

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

Alceu Cestini, que é o acionista majoritário da Benevix. Ele tem uma visão empreendedora ímpar.
Unidade da empresa capixaba Benevix Crédito: Benevix/Divulgação

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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