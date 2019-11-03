Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Na guerra contra a criminalidade, também morre quem atira
Segurança

Na guerra contra a criminalidade, também morre quem atira

As mortes atingem as mesmas camadas sociais e raciais, sejam eles policiais ou não. Quem empunha as armas tem o mesmo histórico e acaba sendo vítima de uma guerra civil entre desfavorecidos

Públicado em 

03 nov 2019 às 04:00
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

Posse e porte de armas Crédito: Pixabay
Há semanas o noticiário foi tomado por mais uma tragédia de nosso cotidiano: a morte da menina Ágatha enquanto voltava para casa com a mãe, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Na mesma semana, faleceram os policias Felippe Brasileiro e mais três colegas, aparentemente sem repercussão na mídia, como de resto aconteceu com os 343 representantes do Estado abatidos no cumprimento do dever apenas no ano de 2018.
Claro, podemos ficar aqui discutindo por que até mesmo a morte de criminosos desperta maior interesse jornalístico que a de policiais, mas o assunto é outro.

Veja Também

CSI do Espírito Santo: exames de ponta que desvendam crimes

Chama a atenção um dado específico: as mortes atingem as mesmas camadas sociais e raciais, sejam eles policiais ou não. Quem empunha as armas tem o mesmo histórico e acaba sendo vítima de uma guerra civil entre desfavorecidos. A isso se deve somar o trauma dos profissionais da segurança pública e da população apanhada no fogo cruzado. Quem atira também morre um pouco por dentro.
São, indiretamente, vítimas do próprio Estado, que não pratica uma política pública eficaz para que o combate seja evitado. Muito pelo contrário, utiliza o enfrentamento a tiros em meio urbano como publicidade. E, assim, seguem nas trincheiras da guerra os dois lados da mesma moeda, matando-se em função de missões policiais que raramente trazem mudanças importantes ou duradouras na realidade da violência.

Veja Também

Combate eficaz à violência depende de estatísticas mais precisas

Felizmente, no ES é bem diferente, com uma taxa de letalidade 10 vezes menor, seja entre policiais, seja entre suspeitos e civis. As políticas públicas de maior impacto social já são conhecidas: modernização da investigação, reestruturação institucional das polícias, prisões qualificadas, controle do sistema penitenciário, programas de geração de emprego e renda e tantas outras. 
A despeito de resultados sistemáticos e inquestionáveis de uma estratégia que já dura anos, com poucas baixas entre policiais e civis, ninguém parece disposto a seguir o exemplo.
Artigo escrito com coautoria de Fabrício Sabaini, que é agente de Polícia Federal e mestrando em Segurança Pública

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados