Muso exibe bumbum de 116 cm e compara Carnaval de Vitória ao do Rio

Ele, que é famoso pelo Brasil inteiro pelos seus 116 centímetros de bumbum, foi destaque de chão da MUG
na noite do sábado (15) e neste domingo (16) já partiu de volta à Cidade Maravilhosa para ensaiar para o desfile da agremiação carioca na próxima sexta (21).
“Fiquei muito emocionado, fui muito bem recebido pelo público e pela escola. Essa energia veio para dentro de mim e tentei mostrar tudo com o meu samba. Espero que tenham gostado”, falou, em bate-papo com a coluna, assim que deixou o Sambão do Povo
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O bonitão ainda estava na dispersão assistindo à escola de Vila Velha quando foi chamado para a entrevista e disparou: ”Pelo que vi, não deixa nada a desejar para nenhum Carnaval do Rio. A MUG veio com carros enormes, pessoas de Parintins vindo fazer os carros... Espero que ganhe”.
Fábio adiantou que no carnaval carioca vai desfilar suspenso. A Porto da Pedra, terceira escola a desfilar no Rio – assim como a MUG, em Vitória – vai trazer uma ala coreografada pelo próprio modelo na qual ele desfilará no ar. “Vai ser bem fantástico”, celebrou.