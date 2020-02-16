Muso exibe bumbum de 116 cm e compara Carnaval de Vitória ao do Rio

Carnaval de Vitória 2020: Fábio Alves, Mister Bumbum e muso da Porto da Pedra, no Carnaval do Rio de Janeiro, exibe bumbum de 116 centímetros como destaque de chão da MUG

O bonitão ainda estava na dispersão assistindo à escola de Vila Velha quando foi chamado para a entrevista e disparou: ”Pelo que vi, não deixa nada a desejar para nenhum Carnaval do Rio. A MUG veio com carros enormes, pessoas de Parintins vindo fazer os carros... Espero que ganhe”.