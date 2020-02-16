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  • Muso exibe bumbum de 116 cm e compara Carnaval de Vitória ao do Rio
Pedro Permuy

Muso exibe bumbum de 116 cm e compara Carnaval de Vitória ao do Rio

Fábio Alves, Mister Bumbum e muso da Porto da Pedra, do Carnaval do Rio de Janeiro, brilhou na passarela do samba como destaque de chão da MUG

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 18:46

Públicado em 

16 fev 2020 às 18:46
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Carnaval de Vitória 2020: Fábio Alves, Mister Bumbum e muso da Porto da Pedra, no Carnaval do Rio de Janeiro, exibe bumbum de 116 centímetros como destaque de chão da MUG Crédito: Pedro Permuy
Os foliões foram à loucura assim que viram Fábio Alves, muso e coreógrafo da Porto da Pedra, do Carnaval do Rio de Janeiro, na passarela do samba capixaba.
Ele, que é famoso pelo Brasil inteiro pelos seus 116 centímetros de bumbum, foi destaque de chão da MUG na noite do sábado (15) e neste domingo (16) já partiu de volta à Cidade Maravilhosa para ensaiar para o desfile da agremiação carioca na próxima sexta (21).
“Fiquei muito emocionado, fui muito bem recebido pelo público e pela escola. Essa energia veio para dentro de mim e tentei mostrar tudo com o meu samba. Espero que tenham gostado”, falou, em bate-papo com a coluna, assim que deixou o Sambão do Povo.
  Crédito: Pedro Permuy
O bonitão ainda estava na dispersão assistindo à escola de Vila Velha quando foi chamado para a entrevista e disparou: ”Pelo que vi, não deixa nada a desejar para nenhum Carnaval do Rio. A MUG veio com carros enormes, pessoas de Parintins vindo fazer os carros... Espero que ganhe”.
Fábio adiantou que no carnaval carioca vai desfilar suspenso. A Porto da Pedra, terceira escola a desfilar no Rio – assim como a MUG, em Vitória – vai trazer uma ala coreografada pelo próprio modelo na qual ele desfilará no ar. “Vai ser bem fantástico”, celebrou.
O enfermeiro Fábio Alves Crédito: Octávio Rangel

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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