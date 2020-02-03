Muso do bumbum de 116 cm será destaque no Carnaval de Vitória

O enfermeiro Fábio Alves Crédito: Octávio Rangel

"Já tinha ouvido falar muito do Carnaval de Vitória. Estive em Vitória para conhecer o responsável de um fã clube meu e acabei sendo apresentado à MUG. Assisti aos desfiles pela internet e estou animado. Tenho uma ligação forte com o Espírito Santo. Todos os anos ia a Bom Jesus do Norte porque tenho parentes lá", fala, em bate-papo exclusivo com a coluna.

A fantasia do bonito já está pronta e foi confeccionada no Rio de Janeiro , cidade onde ele já desfila no carnaval desde 2003. "Mas foi em 2015 que a minha vida mudou. Fui eleito muso do carnaval e cinco escolas me queriam como destaque. Escolhi a Porto da Pedra por ser a escola em que fui criado, mas já fui destaque da Salgueiro e Mangueira", completa.

"A expectativa é de fazer um grande desfile. Espero que a MUG goste de mim e que esse 'casamento' dure muitos anos" Fábio Alves - Enfermeiro e muso do carnaval

Aos 41 anos, daqui até o dia de desfilar na passarela do samba, Fábio passa longe é de doces, refrigerantes e bebidas. A dieta é regrada - com cardápio elaborado pelo famoso nutricionista Yago Romão - e também é associada a malhação pesada, já que mesmo com o físico chamativo o bonitão jura de pé junto que o corpo é natural.

"Acho o máximo as pessoas elogiarem meu corpo, falarem que querem ficar igual a mim. Isso é muito gratificante. O segredo é não perder o foco na dieta e ser determinado", afirma.

Atualmente, ele divide a agenda nas quadras das agremiações com seu trabalho em emergência psiquiátrica. "Às vezes faço 36h de plantão e vou para um ensaio sem nem dormir direito, mas meus amigos me ajudam muito e me incentivam para não desistir do meu sonho", finaliza.