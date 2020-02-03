Muso do bumbum de 116 cm será destaque no Carnaval de Vitória

O Sambão do Povo
verá, no Carnaval de Vitória 2020
, desfilar o bumbum masculino mais bonito do Brasil. Dono do atributo físico de 116 centímetros e 78 quilos distribuídos em 1,70 metro, Fábio Alves será destaque de chão da Mocidade Unida da Glória (MUG)
representando a tribo indígena Aimoré. Será a primeira vez do enfermeiro pós-graduado em UTI por formação na folia capixaba.
"Já tinha ouvido falar muito do Carnaval de Vitória. Estive em Vitória para conhecer o responsável de um fã clube meu e acabei sendo apresentado à MUG. Assisti aos desfiles pela internet e estou animado. Tenho uma ligação forte com o Espírito Santo. Todos os anos ia a Bom Jesus do Norte porque tenho parentes lá", fala, em bate-papo exclusivo com a coluna.
A fantasia do bonito já está pronta e foi confeccionada no Rio de Janeiro
, cidade onde ele já desfila no carnaval desde 2003. "Mas foi em 2015 que a minha vida mudou. Fui eleito muso do carnaval e cinco escolas me queriam como destaque. Escolhi a Porto da Pedra por ser a escola em que fui criado, mas já fui destaque da Salgueiro e Mangueira", completa.
Aos 41 anos, daqui até o dia de desfilar na passarela do samba, Fábio passa longe é de doces, refrigerantes e bebidas. A dieta é regrada - com cardápio elaborado pelo famoso nutricionista Yago Romão - e também é associada a malhação pesada, já que mesmo com o físico chamativo o bonitão jura de pé junto que o corpo é natural.
"Acho o máximo as pessoas elogiarem meu corpo, falarem que querem ficar igual a mim. Isso é muito gratificante. O segredo é não perder o foco na dieta e ser determinado", afirma.
Atualmente, ele divide a agenda nas quadras das agremiações com seu trabalho em emergência psiquiátrica. "Às vezes faço 36h de plantão e vou para um ensaio sem nem dormir direito, mas meus amigos me ajudam muito e me incentivam para não desistir do meu sonho", finaliza.
A coluna, que não é boba nem nada, quer ver todo mundo curtindo o carnaval capixaba no melhor estilo! E aí vai a dica: o Camarote Zig Zag
está a todo vapor para dar o que há de melhor para os foliões. Com mordomias que vão de massagem e ilha de maquiagem até pacote all inclusive nos moldes premium, o local já promete ser o point do Sambão.