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Pedro Permuy

Muso do bumbum de 116 cm será destaque no Carnaval de Vitória

Eleito homem com bumbum mais bonito do Brasil, Fábio Alves será destaque de chão da MUG

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

03 fev 2020 às 05:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O enfermeiro Fábio Alves Crédito: Octávio Rangel
Sambão do Povo verá, no Carnaval de Vitória 2020, desfilar o bumbum masculino mais bonito do Brasil. Dono do atributo físico de 116 centímetros e 78 quilos distribuídos em 1,70 metro, Fábio Alves será destaque de chão da Mocidade Unida da Glória (MUG) representando a tribo indígena Aimoré. Será a primeira vez do enfermeiro pós-graduado em UTI por formação na folia capixaba.
"Já tinha ouvido falar muito do Carnaval de Vitória. Estive em Vitória para conhecer o responsável de um fã clube meu e acabei sendo apresentado à MUG. Assisti aos desfiles pela internet e estou animado. Tenho uma ligação forte com o Espírito Santo. Todos os anos ia a Bom Jesus do Norte porque tenho parentes lá", fala, em bate-papo exclusivo com a coluna.
A fantasia do bonito já está pronta e foi confeccionada no Rio de Janeiro, cidade onde ele já desfila no carnaval desde 2003. "Mas foi em 2015 que a minha vida mudou. Fui eleito muso do carnaval e cinco escolas me queriam como destaque. Escolhi a Porto da Pedra por ser a escola em que fui criado, mas já fui destaque da Salgueiro e Mangueira", completa.
"A expectativa é de fazer um grande desfile. Espero que a MUG goste de mim e que esse 'casamento' dure muitos anos"
Fábio Alves - Enfermeiro e muso do carnaval
Aos 41 anos, daqui até o dia de desfilar na passarela do samba, Fábio passa longe é de doces, refrigerantes e bebidas. A dieta é regrada - com cardápio elaborado pelo famoso nutricionista Yago Romão - e também é associada a malhação pesada, já que mesmo com o físico chamativo o bonitão jura de pé junto que o corpo é natural.
"Acho o máximo as pessoas elogiarem meu corpo, falarem que querem ficar igual a mim. Isso é muito gratificante. O segredo é não perder o foco na dieta e ser determinado", afirma.
Atualmente, ele divide a agenda nas quadras das agremiações com seu trabalho em emergência psiquiátrica. "Às vezes faço 36h de plantão e vou para um ensaio sem nem dormir direito, mas meus amigos me ajudam muito e me incentivam para não desistir do meu sonho", finaliza.
A coluna, que não é boba nem nada, quer ver todo mundo curtindo o carnaval capixaba no melhor estilo! E aí vai a dica: o Camarote Zig Zag está a todo vapor para dar o que há de melhor para os foliões. Com mordomias que vão de massagem e ilha de maquiagem até pacote all inclusive nos moldes premium, o local já promete ser o point do Sambão. 

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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