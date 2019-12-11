Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Musical com brinquedos do Toy Story chega ao ES
Renata Rasseli

Musical com brinquedos do Toy Story chega ao ES

“Amigo Estou Aqui - O Incrível Mundo De Toy Story” terá sessões em Vitória e Guarapari, em janeiro

Públicado em 

11 dez 2019 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Musical do Toy Story Crédito: Wellington Casarão
Os empresários Maycon Salvador, Paulo de Victa e Rodrigo Mesquita se uniram para trazer pela primeira vez ao Espírito Santo o musical “Amigo Estou Aqui - O Incrível Mundo De Toy Story”. O espetáculo, que é uma adaptação para o teatro do grande sucesso cinematográfico no mundo inteiro, o filme "Toy Story", no qual brinquedos ganham vida quando seus donos não estão por perto, acontecerá em duas sessões em janeiro: uma no dia 18, em Guarapari, no Siribeira Clube, e outra na capital capixaba no dia 19 de janeiro, no Centro de Convenções de Vitória. O patrulheiro espacial Buzz Lightear, o dinossauro Rex, o Sr Cabeça de Batata, a camponesa Betty, o xerife Woody, são alguns dos personagens que vão ganhar vida no palco em um musical cheio de diversão, música, dança, e que reforça em sua história os valores da amizade.

DESFILE DE MODA

Alexandra Rediguieri, Dani Barreto e Marcela Lorenzon: alto verão 2020 na passarela. Crédito: Carol Machado

CEIA NATALINA

Cláudia Scarton convida para o seu Natal do Bem nesta quinta-feira (12), em sua multimarcas, na Praia do Canto. O menu será assinado por sua mãe, Léa Basseti. Durante o evento, serão arrecadados brinquedos novos, que  serão doados para as entidades carentes assistidas pela Igreja Batista em Mata da Praia.

ENCONTRO DE ARTE

Leticia Finamore, Lara Brotas, Ricardo Becker e Roberta Toledo: encontro de arte em Vix.  Crédito: All Live

COQUETEL

Ivana Ruy, Juarez Campos e Edinho Ruy: encontro sobre viagens que vão bombar em 2020 Crédito: Monica Zorzanelli

JAPA MINEIRO

Tem novidade japonesa para os capixabas. É que o Espírito Santo acaba de ganhar a primeira franquia do Japa Temaki, rede mineira, com mais de 10 anos de estrada com lojas em Minas Gerais e Rio de Janeiro, e que agora desembarca na Praia da Costa, em Vila Velha, pelas mãos do empresário Adriano Roncalle.
"Só se fala da roupa"
Sabrina Sato - APRESENTADORA,  sobre look de Zoe feito no ES

FESTA DE FINAL DE ANO

Patrícia David, Carlos Risk, Rodrigo de Paula e Leonardo Pastore: encontro de final de ano da Associação de Procuradores do Espírito Santo  Crédito: Cloves Louzada

CONFRATERNIZAÇÃO

Diego Lobato e Iêda Pontes Crédito: Wanderson Lopes

VEM AÍ O MISS MIRIM

Thays e Ivete do Espírito Santo estão a todo vapor na produção da 20º edição do concurso Miss ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen, que acontece neste sábado, 14, no Espaço de Eventos Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória. 

QUERIDOS DE RR

Tino Leitão e Maita Mota Crédito: Monica Zorzanelli

DJAVANIANDO

Os próximos concertos do Projeto Vale Música, que contam com o patrocínio da Vale e do Ministério da Cidadania, vão contar com a colaboração das queridas de RR, Alza Alves e Elian Ramile. Alza vai cuidar da preparação vocal dos cantores solistas que irão participar do espetáculo “Djavaniando”, com a Banda Sinfônica Vale Música, nesta sexta, às 20h, no Teatro Glória. E Elian assina o conceito de imagem e figurino do “Djavaniando” e do “Natal in Jazz”, concerto da Vale Música Jazz Band que será realizado sábado e domingo, às 18h, também no Teatro Glória. As apresentações têm entrada franca e os ingressos (máximo dois por pessoa) podem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes do início dos espetáculos.

Veja Também

Capixaba assina o bolo da festa de Zoe, filha de Sabrina Sato

Vanessa da Mata canta no Natal de Encantos em Vitória

Viviane Mosé convida para noite de poesia em Vitória

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados