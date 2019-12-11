Musical com brinquedos do Toy Story chega ao ES

Musical do Toy Story Crédito: Wellington Casarão

Os empresários Maycon Salvador, Paulo de Victa e Rodrigo Mesquita se uniram para trazer pela primeira vez ao Espírito Santo o musical “Amigo Estou Aqui - O Incrível Mundo De Toy Story”. O espetáculo, que é uma adaptação para o teatro do grande sucesso cinematográfico no mundo inteiro, o filme "Toy Story", no qual brinquedos ganham vida quando seus donos não estão por perto, acontecerá em duas sessões em janeiro: uma no dia 18, em Guarapari, no Siribeira Clube, e outra na capital capixaba no dia 19 de janeiro, no Centro de Convenções de Vitória. O patrulheiro espacial Buzz Lightear, o dinossauro Rex, o Sr Cabeça de Batata, a camponesa Betty, o xerife Woody, são alguns dos personagens que vão ganhar vida no palco em um musical cheio de diversão, música, dança, e que reforça em sua história os valores da amizade.

DESFILE DE MODA

Alexandra Rediguieri, Dani Barreto e Marcela Lorenzon: alto verão 2020 na passarela. Crédito: Carol Machado

CEIA NATALINA

Cláudia Scarton convida para o seu Natal do Bem nesta quinta-feira (12), em sua multimarcas, na Praia do Canto. O menu será assinado por sua mãe, Léa Basseti. Durante o evento, serão arrecadados brinquedos novos, que serão doados para as entidades carentes assistidas pela Igreja Batista em Mata da Praia.

ENCONTRO DE ARTE

Leticia Finamore, Lara Brotas, Ricardo Becker e Roberta Toledo: encontro de arte em Vix. Crédito: All Live

COQUETEL

Ivana Ruy, Juarez Campos e Edinho Ruy: encontro sobre viagens que vão bombar em 2020 Crédito: Monica Zorzanelli

JAPA MINEIRO

Tem novidade japonesa para os capixabas. É que o Espírito Santo acaba de ganhar a primeira franquia do Japa Temaki, rede mineira, com mais de 10 anos de estrada com lojas em Minas Gerais e Rio de Janeiro, e que agora desembarca na Praia da Costa, em Vila Velha, pelas mãos do empresário Adriano Roncalle.

"Só se fala da roupa" Sabrina Sato - APRESENTADORA, sobre look de Zoe feito no ES

FESTA DE FINAL DE ANO

Patrícia David, Carlos Risk, Rodrigo de Paula e Leonardo Pastore: encontro de final de ano da Associação de Procuradores do Espírito Santo Crédito: Cloves Louzada

CONFRATERNIZAÇÃO

Diego Lobato e Iêda Pontes Crédito: Wanderson Lopes

VEM AÍ O MISS MIRIM

Thays e Ivete do Espírito Santo estão a todo vapor na produção da 20º edição do concurso Miss ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen, que acontece neste sábado, 14, no Espaço de Eventos Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória.

QUERIDOS DE RR

Tino Leitão e Maita Mota Crédito: Monica Zorzanelli

DJAVANIANDO