Musical com brinquedos do Toy Story chega ao ES

Os empresários Maycon Salvador, Paulo de Victa e Rodrigo Mesquita se uniram para trazer pela primeira vez ao Espírito Santo o musical “Amigo Estou Aqui - O Incrível Mundo De Toy Story”. O espetáculo, que é uma adaptação para o teatro do grande sucesso cinematográfico no mundo inteiro, o filme "Toy Story", no qual brinquedos ganham vida quando seus donos não estão por perto, acontecerá em duas sessões em janeiro: uma no dia 18, em Guarapari, no Siribeira Clube, e outra na capital capixaba no dia 19 de janeiro, no Centro de Convenções de Vitória. O patrulheiro espacial Buzz Lightear, o dinossauro Rex, o Sr Cabeça de Batata, a camponesa Betty, o xerife Woody, são alguns dos personagens que vão ganhar vida no palco em um musical cheio de diversão, música, dança, e que reforça em sua história os valores da amizade.
DESFILE DE MODA
CEIA NATALINA
Cláudia Scarton convida para o seu Natal do Bem nesta quinta-feira (12), em sua multimarcas, na Praia do Canto. O menu será assinado por sua mãe, Léa Basseti. Durante o evento, serão arrecadados brinquedos novos, que serão doados para as entidades carentes assistidas pela Igreja Batista em Mata da Praia.
ENCONTRO DE ARTE
COQUETEL
JAPA MINEIRO
Tem novidade japonesa para os capixabas. É que o Espírito Santo acaba de ganhar a primeira franquia do Japa Temaki, rede mineira, com mais de 10 anos de estrada com lojas em Minas Gerais e Rio de Janeiro, e que agora desembarca na Praia da Costa, em Vila Velha, pelas mãos do empresário Adriano Roncalle.
"Só se fala da roupa"
FESTA DE FINAL DE ANO
CONFRATERNIZAÇÃO
VEM AÍ O MISS MIRIM
Thays e Ivete do Espírito Santo estão a todo vapor na produção da 20º edição do concurso Miss ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen, que acontece neste sábado, 14, no Espaço de Eventos Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória.
QUERIDOS DE RR
DJAVANIANDO
Os próximos concertos do Projeto Vale Música, que contam com o patrocínio da Vale e do Ministério da Cidadania, vão contar com a colaboração das queridas de RR, Alza Alves e Elian Ramile. Alza vai cuidar da preparação vocal dos cantores solistas que irão participar do espetáculo “Djavaniando”, com a Banda Sinfônica Vale Música, nesta sexta, às 20h, no Teatro Glória. E Elian assina o conceito de imagem e figurino do “Djavaniando” e do “Natal in Jazz”, concerto da Vale Música Jazz Band que será realizado sábado e domingo, às 18h, também no Teatro Glória. As apresentações têm entrada franca e os ingressos (máximo dois por pessoa) podem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes do início dos espetáculos.