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  • Música de cantor cachoeirense é ouvida 88 milhões de vezes pelo mundo
Leonel Ximenes

Música de cantor cachoeirense é ouvida 88 milhões de vezes pelo mundo

Anderson Freire, atração desta sexta (10) do Jesus Vida Verão, em Vila Velha, faz sucesso com o hit "Raridade"

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

10 jan 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Anderson Freire foi o vencedor do Grammy Latino 2016, na categoria Melhor Álbum Cristão de Língua Portuguesa Crédito: Divulgação
Uma música, de um cachoeirense, já foi escutada 88 milhões de vezes pelo mundo, se somados os públicos no YouTube e no Spotify. E não se trata do Rei Roberto Carlos, mas, sim, do cantor gospel Anderson Freire. O hit “Raridade” é responsável por essa explosão. Só no YouTube são 60 milhões de visualizações, enquanto que no Spotify foram 28 milhões de reproduções.
Atração desta sexta-feira (10) do Jesus Vida Verão, o artista gospel já tem 1.065 músicas registradas no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), bem como participação em 765 fonogramas, ou seja, gravações, segundo o próprio órgão.
O capixaba já tem participação em seis DVDs. Vencedor do Grammy Latino 2016, na categoria Melhor Álbum Cristão de Língua Portuguesa, por “Deus Não Te Rejeita”, Anderson Freira segue morando na Capital Secreta do mundo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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