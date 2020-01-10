Música de cantor cachoeirense é ouvida 88 milhões de vezes pelo mundo

Uma música, de um cachoeirense, já foi escutada 88 milhões de vezes pelo mundo, se somados os públicos no YouTube e no Spotify. E não se trata do Rei Roberto Carlos, mas, sim, do cantor gospel Anderson Freire. O hit “Raridade” é responsável por essa explosão. Só no YouTube são 60 milhões de visualizações, enquanto que no Spotify foram 28 milhões de reproduções.