Música de cantor cachoeirense é ouvida 88 milhões de vezes pelo mundo

Uma música, de um cachoeirense, já foi escutada 88 milhões de vezes pelo mundo, se somados os públicos no YouTube e no Spotify. E não se trata do Rei Roberto Carlos, mas, sim, do cantor gospel Anderson Freire. O hit “Raridade” é responsável por essa explosão. Só no YouTube são 60 milhões de visualizações, enquanto que no Spotify foram 28 milhões de reproduções.
Atração desta sexta-feira (10) do Jesus Vida Verão, o artista gospel já tem 1.065 músicas registradas no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), bem como participação em 765 fonogramas, ou seja, gravações, segundo o próprio órgão.
O capixaba já tem participação em seis DVDs. Vencedor do Grammy Latino 2016, na categoria Melhor Álbum Cristão de Língua Portuguesa, por “Deus Não Te Rejeita”, Anderson Freira segue morando na Capital Secreta do mundo.