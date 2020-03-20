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Covid-19

Youtuber sul-coreano morre aos 32 anos após suspeitas de coronavírus

Lee Chi Hoon tinha problemas linfáticos e estava internado há dias; ele ficou conhecido por participar do programa de televisão 'Ulzzang Genaration'

Publicado em 20 de Março de 2020 às 15:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 15:05
Youtuber Lee Chi Hoon ficou conhecido por participar de programas de televisão "Ulzzang Genaration" Crédito: Instagram/ @hoonchichi
O influenciador sul-coreano Lee Chi Hoon, 32, morreu nesta quinta-feira (19) após apresentar sintomas semelhantes aos da Covid-19, como febre alta e fadiga.
Conhecido por participar dos programas de televisão "Ulzzang Generation" e ''Flower boy corporation'' e por atuar na websérie "Sadist Lover" como Nathan Lance Mariano, Hoon tinha problemas linfáticos e estava internado na UTI há alguns dias.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
De acordo com o site All K-Pop, o youtuber teve sintomas de coronavírus e estava suspeitando de ter sido infectado. Ele chegou a ser testado para o vírus, mas os primeiros testes deram negativo. O novo coronavírus já matou 75 pessoas no país, segundo a imprensa coreana.
Em sua conta do Instagram, Hoon comentou seus problemas de saúde e também citou o vírus. ''Eu visitei o hospital há dois dias por conta da minha inflamação linfática, mas hoje eu estou sofrendo de dores no corpo muito fortes. Eu espero que não seja o coronavírus. Eu não tenho força para segurar um mouse, então estou escrevendo esta mensagem no celular", escreveu em um dos seus posts.
Nas redes sociais, alguns internautas lamentaram a morte do influenciador. "Não posso acreditar que não terá atualizações nessa conta", escreveu uma fã sobre a página do Instagram de Hoon.
"Espero que você saiba que, embora não o tenhamos, você ainda o tem. Estamos todos do seu lado e você está em todas as nossas memórias. Mas, mesmo com as coisas boas, ainda sentiremos sua falta", escreveu outra admiradora.
O funeral de Lee Chi Hoon será realizado na próxima segunda-feira (23), em Seul, na Coreia do Sul.
A confirmação da causa da morte ainda não foi divulgada.
O ator sul-coreano Daniel Dae Kim, 51, conhecido por séries como "Lost" e "Havaí 5.0", decidiu compartilhar, em suas redes sociais, que está com o novo coronavírus. Ele disse que, apesar de não sentir nenhum sintomas da doença, foi diagnosticado com Covid-19.

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