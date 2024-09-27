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Investigação

YouTuber morre aos 26 anos após cair de seu apartamento na Turquia

Aykut somava mais de um milhão de seguidores no TikTok, mais de 220 mil no Instagram e um canal no YouTube com mais de 23 mil assinantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 set 2024 às 11:27

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 11:27

A influencer turca Kubra Aykut morreu, aos 26 anos, após cair de seu apartamento em Istambul.
O jornal britânico Daily Mail informou que a morte da youtuber aconteceu na última segunda-feira (23). As causas do ocorrido ainda estão sendo investigadas.
Aykut somava mais de um milhão de seguidores no TikTok, mais de 220 mil no Instagram e um canal no YouTube com mais de 23 mil assinantes
Aykut somava mais de um milhão de seguidores no TikTok, mais de 220 mil no Instagram e um canal no YouTube com mais de 23 mil assinantes Crédito: Reprodução/Instagram
Aykut somava mais de um milhão de seguidores no TikTok, mais de 220 mil no Instagram e um canal no YouTube com mais de 23 mil assinantes. De acordo com a imprensa internacional, as autoridades turcas estão trabalhando em outras linhas de investigação além do suicídio e assassinato.
Kubra ficou famosa após compartilhar um vídeo de casamento. Na gravação, tem um vestido de noiva de luxo, sem um noivo, mostrando empoderamento e independência.

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