'Vulcão bebê': como se formou o vulcão mais novo do mundo na Islândia

Três fissuras apareceram a nordeste da base da montanha Litli-Hrútur Crédito: Sophie Carr

A Terra se abriu na tarde de 10 de julho. Três fissuras apareceram a nordeste da base de Litli-Hrútur, uma pequena montanha localizada na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, e começaram a expelir lava derretida e uma coluna de gases.

A mais recente erupção da Islândia não foi totalmente chocante.

Litli-Hrútur, que se traduz como "pequeno carneiro", faz parte da área vulcânica Fagradalsfjall, que entrou em erupção em março de 2021 e agosto de 2022, após um hiato de quase 800 anos.

Em julho, a área circundante tremeu por vários dias e mais de 12 mil terremotos foram registrados antes do início da erupção.

As fissuras inicialmente se estendiam por mais de um quilômetro e abriram três linhas de lava incandescente. Duas das fissuras já estavam fechadas na manhã seguinte, mas a lava ainda emanava de um cone alongado, que rapidamente se transformou em uma grande cratera à medida que a lava se acumulava, criando o que alguns descrevem como "o mais novo bebê vulcão da Terra".

Em apenas uma semana, a cratera cresceu para cerca de 30 metros de profundidade e continua a crescer todos os dias.

Litli-Hrútur faz parte da área vulcânica de Fagradalsfjall Crédito: SOPHIE CARR

A primeira noite

O volume de lava emitido na primeira noite foi enorme (até 50 metros cúbicos por segundo) e percorreu todas as direções, fazendo com que o musgo seco que cobre esta paisagem árida pegasse fogo.

Ventos fortes espalharam as chamas por uma ampla área e isso foi considerado perigoso para os visitantes por alguns dias devido a uma combinação de gases do vulcão e fumaça nociva dos incêndios de musgo.

O corpo de bombeiros local usou helicópteros para jogar diretamente duas toneladas de água sobre os incêndios e distribuir tanques para os bombeiros locais apagarem o fogo no nível do solo.

Por fim, os incêndios foram controlados e os ventos mudaram para uma direção mais noroeste. No dia 17 de julho, um caminho foi aberto e os visitantes começaram a chegar para ver de perto esse raro evento.

As autoridades locais fornecem atualizações diárias sobre as condições do vulcão Crédito: SOPHIE CARR

Como chegar ao vulcão

O acesso ao vulcão depende das condições e muda todos os dias. As autoridades locais fornecem atualizações, tendo avaliado se as pessoas podem permanecer no local.

No momento, os visitantes podem se aproximar da cratera. Foi criado um estacionamento, a partir do qual é preciso caminhar ou pedalar 9 quilômetros por uma trilha quase plana até uma grande área de observação, embora o último quilômetro seja rochoso.

De lá, os visitantes ficam a apenas um quilômetro da cratera em erupção, que pode ser vista através de uma forte névoa de calor. É uma visão incrível mesmo a essa distância, especialmente à noite, quando as fontes de lava em erupção são mais visíveis contra o céu mais escuro, embora não escureça realmente nesta área até meados de agosto.

Atualmente, a trilha está aberta das 9 às 18 horas, no horário local.

A caminhada de ida e volta dura pelo menos cinco ou seis horas, incluindo o tempo gasto viajando e apreciando a vista. Somente aqueles que estão em forma e preparados com água e sapatos e roupas confortáveis ​​devem tentar.

Não há instalações no local, mas equipes de busca e resgate estão disponíveis em caso de emergência.

Houve muitas mudanças no comportamento da lava na erupção de 2021 Crédito: SOPHIE CARR

O acesso ao ponto de vista pode mudar com o tempo, pois os geólogos devem garantir que nenhuma nova fissura se abra antes de permitir que os visitantes se aproximem da cratera.

Na madrugada de 19 de julho, grande parte da cratera desabou, expelindo lava muito rapidamente sobre uma área a oeste da cratera, destacando a importância de respeitar esta zona de perigo.

Durante a erupção de 2021, houve muitas mudanças no comportamento da lava e novas fissuras se abriram semanas após a inicial.

O privilégio de uma nova paisagem

Quando visitei o local, conheci Jeroen Van Nieuwenhove, um fotógrafo profissional belga que mora na Islândia, nas margens do campo de lava. Ele documenta as erupções desde a primeira em Fagradalsfjall, em março de 2021.

Ele garantiu que visitar erupções vulcânicas é sempre muito especial. “Ver uma nova paisagem se formando diante de seus olhos é um privilégio de poucos”, disse.

"Estou muito feliz que a erupção tenha ocorrido no local mais fotogênico da área, com o pitoresco pico Keilir como pano de fundo", acrescentou.

"Embora a distância para chegar lá seja maior do que nos anos anteriores e a caminhada seja árdua, vale a pena quando você chega lá."

O acesso ao miradouro pode sofrer alterações ao longo do tempo Crédito: SOPHIE CARR

Língua de lava

Laura Wainman, estudante de doutorado na Escola de Terra e Meio Ambiente da Universidade de Leeds, na Inglaterra, estava em um avião para a Islândia "poucos minutos após o início da erupção".

Como parte de sua pesquisa sobre a dispersão de oligoelementos reativos ao meio ambiente em plumas vulcânicas, Wainman coleta amostras para entender a composição e distribuição de tamanho das partículas emitidas pelo vulcão e como elas são transportadas na atmosfera.

Ele explicou que a última erupção da Islândia e a criação desta nova cratera vulcânica bebê não foi uma surpresa, já que a área circundante teve fortes terremotos por seis dias e o magma era conhecido por estar muito próximo da superfície.

“Os terremotos, que começaram este ano em 4 de julho, foram causados ​​por uma nova intrusão de magma na área entre Fagradalsfjall e Keilir, que fica a nordeste dos locais de erupção anteriores em 2021 e 2022”, disse Wainman.

A língua de lava emitida da cratera flui lentamente morro abaixo Crédito: SOPHIE CARR

As erupções vulcânicas produzem diferentes tipos de lava. Este é o tipo a'a, que é uma lava basáltica caracterizada por uma superfície áspera e quebradiça, composta por blocos quebrados de lava.

À medida que avança, as peças caem no chão para revelar áreas incandescentes entre o cinza e o preto da lava mais fria. Um estranho som de crepitação, semelhante à quebra de vidro, é frequentemente ouvido conforme ele avança.

"Ver uma erupção nunca fica menos especial", disse Wainman. "Depois que terminamos nossa amostragem, sempre tentamos reservar um tempo para sentar e admirar a beleza do vulcão. Acho que é a combinação de curiosidade e leve terror diante dessa enorme força da natureza que nos mantém voltando e impulsionando querermos estudar vulcões".

A pequena cratera vulcânica continua a crescer dia após dia à medida que a lava é expelida e se acumula no cone que já existe.

A lava agora flui a um volume diário estimado de nove metros cúbicos por segundo, uma quantidade semelhante à da erupção de 2021, embora muito menor que a da primeira noite.

Não há como prever quanto tempo durará a erupção Crédito: SOPHIE CARR

“Existe um limite para a altura que a cratera pode atingir antes de se tornar instável, então acho que se a atividade permanecer alta, poderemos ver mais eventos onde seções da parede da cratera podem entrar em colapso”, observou Wainman.

“É um sistema muito dinâmico, mas temos muitas pessoas trabalhando na modelagem de diferentes cenários de onde os fluxos de lava podem viajar”.

Ele também observou que não há como prever quanto tempo vai durar a erupção. O de 2021 durou seis meses e o de 2022 três semanas.

“Até agora, a erupção do Litli-Hrútur se comportou de maneira semelhante às erupções observadas em 2021 e 2022”, disse Wainman.

“Em algum momento começaremos a ver uma diminuição na atividade e então poderemos ver algo como a erupção em 2021, onde houve períodos intermitentes de atividade antes que a erupção finalmente parasse”, acrescentou.