'Você está sendo anestesiado para ficar 9 horas por dia no celular': o que diz o especialista digital Ronaldo Lemos sobre a captura da nossa atenção

Lemos - Se você chegasse para um faquir do século 19 e falasse "no futuro as pessoas vão ficar 9 horas e 13 minutos todos os dias olhando para o mesmo objeto", que é o tempo de tela aqui no Brasil, o segundo maior do mundo, esse faquir do passado ia falar "ah, você está de brincadeira. Que tipo de disciplina física a pessoa do futuro vai ter para olhar para aquele mesmo objeto todos os dias, pelo resto da vida dela?"