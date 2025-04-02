Vídeo: Sobrevivente é retirado de prédio que desabou após terremoto em Bangkoc

Equipes internacionais de resgate estão buscando sobreviventes sob os escombros de um arranha-céu que desabou na capital da Tailândia, Bangkoc, após um terremoto com epicentro no vizinho Mianmar atingir o país.

Autoridades tailandesas informam que pelo menos dez pessoas morreram no local e dezenas estão desaparecidas.

O terremoto de magnitude 7,7 já causou a morte de mais de 1,6 mil pessoas no total, a grande maioria em Mianmar.