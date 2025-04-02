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BBC News

Vídeo: Sobrevivente é retirado de prédio que desabou após terremoto em Bangkoc

Bombeiros tentam encontrar vítimas em arranha-céu que desmoronou na capital da Tailândia

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 18:00

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

02 abr 2025 às 18:00
Equipes internacionais de resgate estão buscando sobreviventes sob os escombros de um arranha-céu que desabou na capital da Tailândia, Bangkoc, após um terremoto com epicentro no vizinho Mianmar atingir o país.
Autoridades tailandesas informam que pelo menos dez pessoas morreram no local e dezenas estão desaparecidas.
O terremoto de magnitude 7,7 já causou a morte de mais de 1,6 mil pessoas no total, a grande maioria em Mianmar.
Em Mianmar, há poucas imagens e informações devido à guerra civil no país que limita o acesso à internet e a atividade de jornalistas.

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