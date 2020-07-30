Vacina experimental teve resultado efetivo em macacos, diz Johnson & Johnson

Diferente de outras potenciais vacinas, a Ad26 foi efetiva contra o vírus com apenas uma dose ministrada Crédito: Pixabay

A Johnson & Johnson anunciou nesta quinta-feira (30), que a sua principal candidata à vacina contra o novo coronavírus apresentou resultados positivos em testes realizados em macacos. A fase 1 de testes clínicos em humanos já começou nos Estados Unidos e Bélgica, segundo a empresa. O estudo, de fase pré-clínica, foi publicado na revista científica Nature. Batizada de adenovirus serotype 26 (Ad26), a vacina da J&J "induziu uma robusta resposta imune" ao Sars-Cov-2, afirma a publicação.

Diferente de outras potenciais vacinas, como as desenvolvidas pela Pfizer e BionTech, Moderna e AstraZeneca, a Ad26 foi efetiva contra o vírus com apenas uma dose ministrada. Segundo a nota publicada na Nature, para conter a pandemia mais rapidamente, uma vacina que requer uma única dose é preferível em relação às que demandam duas. O vice-presidente do Comitê Executivo e chefe da área científica da J&J, Paul Stoffels, afirmou que caso as duas primeiras fases dos testes clínicos em humanos apresentarem bons resultados, uma terceira fase de testagem deve ter início em setembro.