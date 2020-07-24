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Combate ao vírus

Uzbequistão quer pagar o tratamento de quem contrair Covid-19 no país

Para isso, o governo local lançou o programa 'Uzbequistão. Viagem segura garantida', que promete pagar até US$ 3.000 (R$ 15.492) em despesas médicas para os viajantes que forem contaminados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 20:00

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 20:00

Teste positivo para coronavírus Crédito: pixabay/fernandozhiminaicela
O Uzbequistão, país da Ásia Central com 33 milhões de habitantes, quer incentivar o turismo internacional.
Para isso, o governo local lançou o programa "Uzbequistão. Viagem segura garantida", que promete pagar até US$ 3.000 (R$ 15.492) em despesas médicas para os viajantes que forem contaminados pela Covid-19 enquanto estiverem no país.
Para poder receber o dinheiro, o turista precisa ter viajado em companhia de um guia turístico local, que será instruído de forma a garantir a segurança sanitária dos viajantes, e ganhará um certificado. Pontos turísticos e hotéis também terão que obter a certificação.
O país fechou suas fronteiras ao turismo em 19 de março e impôs lockdown para evitar um número grande de casos da doença. Porém, nas últimas semanas, enfrenta um aumento nos casos.
Até junho, menos de 5.000 pessoas haviam sido infectadas, mas em meados de julho o número já passava de 10 mil. Nesta sexta (24), o Uzbequistão somava 18.986 casos de Covid-19, com 103 mortes.
O turismo doméstico no país voltou a ser permitido em 1º de junho, mas os voos internacionais estão suspensos até o dia 31 de julho, com a chegada de turistas estrangeiros ainda proibida.
Antiga parte da União Soviética, o Uzbequistão é famoso por seu patrimônio histórico, com cidades tombadas pela Unesco, como Samarqanda, fundada por volta do ano 700 a. C.
O território do país também integrou a Rota da Seda, que ligava o Oriente à Europa.

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