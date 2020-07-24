Estados Unidos ultrapassam 4 milhões de casos de Covid-19, diz CDC

Apesar da reabertura em alguns estados, pandemia continua avançando nos EUA Crédito: Pixabay

Os Estados Unidos chegaram nesta sexta-feira (24) à marca de 4.024.492 milhões casos de Covid-19, com o total de 143.868 óbitos registrados. As informações são do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), que registrou mais 72.219 contaminações e 1.113 mortes em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24 horas.

Também segundo o CDC, a nova alta tem sido puxada principalmente pelos Estados da Califórnia(425.616), Flórida(385.091) e Texas (361.125), que registram os principais picos de contaminação da covid-19 no país na última semana.

MUNDO

Às 16h30, a plataforma online da Universidade Johns Hopkins informava que 15.594.551 milhões de casos de covid-19 já foram identificados em todo o mundo, sendo que 635.086 mil resultaram na morte dos infectados. O Brasil segue como o segundo país com mais casos (2,2 milhões) e também é o vice-líder entre os que mais registram mortes causadas pelo coronavírus (84 mil).