Urso da idade do gelo é encontrado intacto na Rússia

A Universidade Federal do Nordeste da Rússia (NEFU) anunciou na última segunda-feira (14) uma descoberta na região do círculo polar Ártico, localizada no país. Pastores de renas desenterraram os restos de um urso da idade do gelo, totalmente preservado.
A universidade informa, ainda, que o urso foi encontrado após ser exposto pelo derretimento do permafrost um tipo de solo congelado encontrado na região do Ártico nas ilhas Lyakhovsky, parte do arquipélago das Novas Ilhas Siberianas, no nordeste da Rússia.
As partes mais preservadas são os dentes e o nariz. Por isso, especialistas acreditam que o animal seja uma espécie de urso-pardo que viveu de 22 mil a 39,5 mil anos atrás. Os restos mortais serão estudados na NEFU, localizada na cidade de Yakutsk, no leste da Rússia.
ANÁLISE
Em entrevista à BBC, a pesquisadora de Paleontologia do NEFU Lena Grigorieva, disse que o animal seria um antigo parente do urso-pardo, uma espécie que vive atualmente na Eurásia e na América do Norte.
De acordo com um comunicado da NEFU, o urso foi "a primeira e única descoberta desse tipo" a ser recuperada inteira com "tecido mole", apontou a pesquisadora Lena Grigorieva.
"Anteriormente, apenas crânios e ossos haviam sido encontrados. Esta descoberta é de grande importância para todo o mundo", acrescentou.