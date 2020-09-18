Urso da idade do gelo é encontrado intacto na Rússia

O urso da idade do gelo foi achado nas ilhas Lyakhovsky, no nordeste da Rússia Crédito: NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY

A Universidade Federal do Nordeste da Rússia (NEFU) anunciou na última segunda-feira (14) uma descoberta na região do círculo polar Ártico, localizada no país. Pastores de renas desenterraram os restos de um urso da idade do gelo, totalmente preservado.

A universidade informa, ainda, que o urso foi encontrado após ser exposto pelo derretimento do permafrost  um tipo de solo congelado encontrado na região do Ártico  nas ilhas Lyakhovsky, parte do arquipélago das Novas Ilhas Siberianas, no nordeste da Rússia.

As partes mais preservadas são os dentes e o nariz. Por isso, especialistas acreditam que o animal seja uma espécie de urso-pardo que viveu de 22 mil a 39,5 mil anos atrás. Os restos mortais serão estudados na NEFU, localizada na cidade de Yakutsk, no leste da Rússia.

Uma análise está sendo feita para determinar a idade do urso Crédito: NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY

ANÁLISE

Em entrevista à BBC, a pesquisadora de Paleontologia do NEFU Lena Grigorieva, disse que o animal seria um antigo parente do urso-pardo, uma espécie que vive atualmente na Eurásia e na América do Norte.

De acordo com um comunicado da NEFU, o urso foi "a primeira e única descoberta desse tipo" a ser recuperada inteira com "tecido mole", apontou a pesquisadora Lena Grigorieva.

"Anteriormente, apenas crânios e ossos haviam sido encontrados. Esta descoberta é de grande importância para todo o mundo", acrescentou.