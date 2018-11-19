Universidade americana cria bolsa Marielle Franco para curso de mestrado

Bolsa Marielle Franco será destinada a alunos de mestrado em relações internacionais Crédito: Márcia Foletto / Divulgação

Marielle Franco, voltada para interessados em cursar o mestrado em relações internacionais com foco na América Latina, com duração de dois anos. A ajuda de custo, de valor não divulgado, é fruto de uma doação anônima à instituição, de montante também não revelado, com o nome da vereadora e ativista assassinada em março deste ano no Rio. A inscrição poderá ser feita até 1º de fevereiro. O contemplado poderá usar a verba para pagar parte do curso, que custa US$ 25 mil (R$ 93.750) por ano, ou despesas com translado e moradia. O programa de estudos latino-americanos da School of Advanced International Studies (Sais) da universidade americana Johns Hopkins anunciou este mês o lançamento da bolsa, voltada para interessados em cursar o mestrado em relações internacionais com foco na América Latina, com duração de dois anos. A ajuda de custo, de valor não divulgado, é fruto de uma doação anônima à instituição, de montante também não revelado, com o nome da vereadora e ativista assassinada em março deste ano no Rio. A inscrição poderá ser feita até 1º de fevereiro. O contemplado poderá usar a verba para pagar parte do curso, que custa US$ 25 mil (R$ 93.750) por ano, ou despesas com translado e moradia.

— Qualquer pessoa que tenha interesse em estudar a América Latina, a partir de temas relacionados a justiça social, equidade, violência urbana e representação política na região, poderá se candidatar. A grande importância dessa bolsa é chamar atenção para as questões que essa mulher, que morreu tão jovem e de forma tão trágica, defendia. São assuntos relativos ao Rio, mas que atingem toda a América Latina — destaca a brasileira Monica de Bolle, diretora do programa de estudos latino-americanos da Sais.

Um selecionado por ano





Os interessados na bolsa para o próximo ano deverão escrever um ensaio explicando qual a sua área de interesse e por que acreditam ter um perfil que se encaixa nos requisitos. A princípio, apenas uma pessoa — que não precisa ser brasileira — será contemplada por ano.

— Queremos oferecer a bolsa para mais pessoas e, a longo prazo, custear integralmente os estudos de um aluno sem condições financeiras. A América Latina é uma região de muita desigualdade e, ao mesmo tempo, extremamente violenta. Segundo dados da ONU, todas as dez cidades mais violentas do mundo estão na América Latina: cinco no México, duas na Venezuela e três no Brasil (Natal, Fortaleza e Belém) — diz a diretora.

As aulas são ministradas em Washington, mas há a possibilidade de cursar o primeiro ano do mestrado na Bolonha, na Itália, onde a Johns Hopkins também tem um campus. Monica de Bolle afirma que, dos 60 alunos do mestrado em relações internacionais do programa da Sais, cerca de 40% são latino-americanos ou descendentes nascidos nos Estados Unidos.