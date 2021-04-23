Imunização

União Europeia espera 70% dos adultos vacinados até julho

A presidente da Comissão Europeia disse que, a vacinação no bloco está acelerando e que fará um novo contrato com a fabricante americana Pfizer

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 17:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 abr 2021 às 17:05
Profissional da saúde aplica vacina contra a Covid-19
Profissional da saúde aplica vacina contra a Covid-19 Crédito: Freepik
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta sexta-feira (23), que está "confiante de que a União Europeia terá 70% dos adultos vacinados contra a covid-19 já em julho". Em visita a uma fábrica da Pfizer, a dirigente ainda disse que a vacinação no bloco está acelerando e que fará um novo contrato com a fabricante americana para garantir mais 1,8 bilhões de doses do imunizante com entrega até 2023.
Segundo von der Leyen, a nova compra será suficiente para reforçar a imunização, garantir eficácia contra variantes e vacinar crianças e adolescentes. "Tivemos problemas no começo da vacinação, como atrasos, mas conseguimos entrar nos eixos", afirmou.
Além disso, a dirigente anunciou mais uma "boa notícia", a de que a agência reguladora europeia (EMA, na sigla em inglês) aprovou aumento de 20% na capacidade para os locais de fabricação de vacinas.
Von der Leyen ainda chamou o bloco de "campeão de vacinação". "Passamos a marca de 123 milhões de vacinações, estamos entre o top 3 da imunização, atrás apenas dos Estados Unidos e da China", indicou, citando números absolutos de doses aplicadas.

Veja Também

Vacina da AstraZeneca continua a ter balanço de benefícios positivo

OMS diz ver alta nas transmissões por Covid "em todas as faixas etárias"

Covid-19: EUA atingem marca de 50% dos adultos vacinados com a primeira dose

